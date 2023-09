3,8 Millionen Mundspültests werden versteigert

Mit Außenständen von 5,1 Millionen Euro meldete die Artichoke Biotech GmbH – während der Corona-Pandemie besser bekannt als Covid Fighters – mit Sitz in Göstling mit Geschäftsführer Boris Fahrnberger an der Spitze am Landesgericht St. Pölten Konkurs an (die NÖN berichtete). Nun werden sämtliche Lagerbestände in einer Online-Auktion versteigert. Darunter unter anderem 3,8 Millionen Corona-Mundspültests. Ausrufungspreis pro Palette, bestehend aus 32 Kartons: 1 Euro. Je Karton sind 300 Tests in sechs Packungen zu je 50 Röhrchen – gefüllt mit 3 ml NaCl, 50 Absorptionstüchern, 50 Leerkartons, 50 Beutel und Anleitung – enthalten.

Vom Bürostuhl über Laptop bis hin zum Container und Renault-Kastenwagen

Insgesamt werden 1.825 verschiedene Posten aus dem Firmenbestand der Artichoke Biotech GmbH versteigert: von der Büroeinrichtung – Stühle, Schreibtische, Monitore, Laptops – bis hin zur Laborausstattung – Pipetten, Face Shields, Probenracks – oder anderen Utensilien wie Müllcontainer oder Erste-Hilfe-Sets. Die Ausrufungspreise bewegen sich dabei von 1 Euro aufwärts. Die teuersten Auktionsgeräte sind ein Diagnostiksystem-Gerät zum Ausrufungspreis von 260 Euro, ein Fluorometer um 300 Euro, ein Gel-Bildgebungssystem um 450 Euro beziehungsweise PCR-Echtzeit-Systemnachweisgeräte sowie DNA-RNA-Aufreinigungsgeräte zum Ausrufungspreis von je 700 Euro. Dazu kommen noch jede Menge Container mit Ausrufungspreisen um die 800 Euro und mehrere 24 Laufmeter Förderbandanlagen zum Ausrufungspreis von 1.400 Euro. Die aktuell meisten Gebote (32 – Stand Samstag) und den höchsten Gebotspreis mit 5.800 Euro weist der Renault-Kastenwagen aus. Jeweils über 20 Angebote haben aktuell aber auch die Apple Macbooks.

Bei den Arbeitscontainern – Ausrufungspreis jeweils 450 Euro – liegt der aktuelle Angebotspreis bei rund 850 Euro. Foto: www.aurena.at

Sämtliche Gegenstände werden am Donnerstag, 28. September, ab 13 Uhr versteigert. Bis dahin kann man seine Angebote auf der Auktionsplattform aurena.at abgeben. Abholort für sämtliche Gegenstände ist Mödling.

Übrigens, am Landesgericht geht es am 31. Oktober für die mittlerweile geschlossene Artichoke GmbH weiter. Da steht die erste Gläubigertagsatzung am Programm. Vom Konkurs sind ja rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 50 Gläubiger betroffen.