Volksschul-Umbau in Steinakirchen: Der Giebelbaum ist angenagelt

Die Sonne strahlte am Donnerstag mit den Gemeinde- und Schulverantwortlichen sowie den Mitarbeitern der bauausführenden Firmen um die Wette. Beim groß angelegten Volksschul-Umbau in Steinakirchen konnte die Dachgleiche gefeiert werden. Zimmerer-Geselle Florian Eder von der Firma Pöchhacker sagte den traditionellen Gleichenspruch auf und Steinakirchens Bürgermeister und Schulausschussobman Wolfgang Pöhacker durfte persönlich den Giebelbaum an den Dachsims nageln.

„Wir sind gut im Bauzeitplan. Das Dach ist dicht und wird in rund 14 Tagen mit den Prefa-Dachplatten eingedeckt. Die 30-kWp-Photovoltaikanlage kommt dann im Frühjahr 2023 drauf. Aber das ist kein Problem, da das Gerüst ohnehin stehen bleibt, bis wir nächstes Jahr die Fassade gemacht haben“, erklärt Generalplaner Baumeister Johann Vonwald und bedankte sich im Namen der bauausführenden Firmen für den Auftrag seitens der Schulgemeinde.

Die Gemeinde- und Schulverantwortlichen mit Generalplaner Johann Vonwald sowie den Mitarbeitern der bauausführenden Firmen Sandler Bau, Bau Pöchhacker und Baierl bei der Gleichenfeier, die nach dem offiziellen Teil direkt bei der Baustelle im Gasthaus Weginger in Wolfpassing stattfand. Foto: Christian Eplinger

An die 7 Millionen Euro investieren die beiden Schulgemeinden Steinakirchen und Wolfpassing mit Unterstützung des Landes und Bundes in diesen Um- und Zubau der Volksschule, der im Sommer 2021 gestartet worden ist und bis Schulbeginn 2023 abgeschlossen werden soll.

Nach der Fertigstellung des Turnsaal-Rohbaus, der künftig zwei Turnsäle beherbergen wird, ist man auch im ausgehöhlten und mittels Holzriegelbau aufgestockten Altgebäude schon weit fortgeschritten. „Im obersten Stockwerk sind schon alle Fenster drinnen. Die weiteren Stockwerke folgen sukzessive, sodass nach den Schwarzdecker- und Spenglerarbeiten neben den Trockenbauelementen auch mit dem Innenausbau begonnen werden kann. Wir sind alle guter Dinge, dass der Bauzeitplan eingehalten werden kann“, sagt Pöhacker. In den nächsten Wochen sollen auch die Erdarbeiten im Außenbereich erledigt sein, sodass noch Anfang November mit dem Bau des Verbindungsganges zur Mittelschule begonnen werden kann. Parallel dazu laufen inzwischen auch schon die Ausschreibungen für die Inneneinrichtungen.

Derweil rauchen bei Volksschul-Direktorin Heidelinde Berger und ihrem Team weiter die Köpfe. „Wir überlegen gerade, wo und wie wir die alten, noch guten Schulmöbel wie Kästen und so weiter am besten nutzen können. Gleichzeitig freuen wir uns schon sehr auf den Neubau, den im nächsten Schuljahr schon elf Klassen beziehen werden. Denn unsere Schule wächst alle Jahre um eine Klasse. Hatten wir im Vorjahr noch 187 Schüler, so sind es heuer 207 und im Schuljahr 2023/24 voraussichtlich bereits 223“, weiß die Direktorin.

