Bezirk Scheibbs: Der Geschmack des Sommers im Test

„Bei uns kommt nur ins Eis, was drauf steht“, meint Gerhard Schnessl in Göstling. In seinem Café ist die Eissaison nun voll angelaufen. Das Geschäft mit dem kalten Geforenen läuft gut. Für 1,60 Euro bekommt man hier Geschmack pur. Neben den Klassikern, „Vanille, Schoko und Haselnuss gehen immer am besten“, gibt es auch noch Kokos, Banane, Karamel und die beiden vegangen Eissorten Erdbeer sowie Zitrone und das selbst kreierte Eis „Joschi“. „Joschi haben wir für Johannes Putz, dem ehemaligen Betreiber des Wildniscafés im Haus der Wildnis erfunden. Die Kombination aus Vanilleeis, Schokostückchen und Amarenakirschen kommt bei den Kunden so gut an, dass wir sie auch weiterhin im Sortiment behalten haben“, erklärt Schnessl. Er produziert das leckere Geforene seit mittlerweile 30 Jahren nach traditoneller Rezeptur und mit hochwertigen Zutaten. „Wir haben zwar kein Bioeis, aber dafür ein ehrliches Eis“, meint der Kaffeehausbetreiber mitten im Ortszentrum von Göstling. Und dieses Eis gibt es das ganze Jahr über, denn wer auch im Winter Lust auf den Geschmack des Sommers spürt, der kann das Eis auch im Dorfladen Hannah gleich gegenüber bekommen.

Auch das Schlosscafé „Natürlich Neubacher“ im Zentrum Wieselburgs verwöhnt an heißen Tagen seine Gäste mit diversen Eiskreationen. Dabei wird eine Bandbreite an verschiedenen Eissorten angeboten. Von „Exotic“ über „Blauer Delphin“ bis hin zu „Red Bull“ können sich Feinschmecker durchprobieren. Zudem gibt es das Eis auch als vegane Variante. Der Preis pro Kugel liegt bei 1,60 Euro. Weiters können Gäste „Frozen Yoghurt“ mit verschiedenen „Toppings“ verfeinern. „Das Geschäft läuft dieses Jahr besser als im vergangenen. Neben den Klassikern wird auch gerne unser Nutella-Eis gekauft“, berichtet Mitarbeiterin Leah Neubacher.

Eisverkäuferin Leah Neubacher hat mit dem Eis vom Schlosscafé „Natürlich Neubacher" in Wieselburg das Richtige gegen Hitze parat. Foto: Philipp Schaupp

Das Familienunternehmen Reschinsky mit den beiden Standorten in Scheibbs und Wieselburg gehört auch in Sachen Eisverkauf zu einer der Topadressen im Bezirk. Überzeugen kann der seit 1888 bestehende Traditionsbetrieb mit einer großen Auswahl an unterschiedlichen Eissorten. Am besten verkaufen ließen sich neben Schokoladen-, Vanille- und Erdbeereis auch Sorten wie Cookie, Zitrone oder Sahne-Kirsch. Bei der Eisproduktion setzt Reschinsky auf klassische Geschmacksrichtungen und vermeidet ausgefallene Kreationen. Die Eisherstellung liegt in der Hand der Familie. „Mein Mann und mein Sohn sind unsere Eismacher“, sagt Kaffeehausbetreiberin Christiane Reschinsky am Standort Wieselburg. Für Allergiker, Veganer oder dergleichen gibt es im Moment noch kein Angebot. Der Preis pro Eiskugel liegt bei 1,60 Euro. „Mit dem Verkauf sind wir immer zufrieden. Die diesjährige Saison startete zwar wetterbedingt nur schleppend, allerdings läuft das Geschäft momentan sehr gut. So richtig bewerten können wir das Jahr erst am Ende der Saison“, berichtet Christiane Reschinsky.

Die Eisverkäuferinnen Svetlana Sabov, Sophie Reschinsky und Theresa Fehringer haben für alle Geschmäcker etwas in der Eisvitrine. Foto: Philipp Schaupp

Mit dem Standort direkt am Lunzer See hat Birgit Blaimauer mit ihrem Eiscafé am See einen Platz, wie er schöner nicht sein könnte. Doch nicht nur die unvergleichliche Lage spricht für das Eiscafé: 13 köstliche Sorten Eis lachen hier aus der Vitrine. Die Auswahl fällt schwer. Neben Klassikern wie Schokolade, Vanille und Erdbeer lockt auch Fruchtig-Sommerliches wie Mango, Himbeer-Sorbet oder Joghurt-Kirsch. Die Sorten wechseln regelmäßig, erklärt Blaimauer, die ihr Eis selber herstellt. Die Frage nach den beliebtesten kann sie nicht eindeutig beantworten: „Es gibt sehr viele Eissorten, die sehr gut gehen. Wenn es so heiß ist wie jetzt, sind eher die fruchtigen Sorten gefragt, aber ebenso Stracciatella und Schokolade. Kinder lieben das blaue Max und Moritz oder unser Soft-Eis.“ Die Kugel gibt es für 1,90 Euro. Im Eiscafé kann man neben dem Gefrorenen auch Kaffee, Getränke und Mehlspeisen genießen. Neben einigen Innen-Sitzplätzen ist auch eine kleine Terrasse direkt neben dem Seebach vorhanden. Birgit Blaimauer ist mit dem heurigen Sommergeschäft zufrieden: „Ja, ich musste, wie alle, den Preis wegen der teuren Rohstoffe etwas erhöhen. Aber Eis gehört zum Sommer einfach dazu. Da wollen die Leute nicht sparen.

NÖN-Reporterin Karin Katona gönnte sich eine Dänische Tüte bei Eisverkäuferin Birgit Blaimauer in Lunz am See. Foto: Katona

Im Kleinen Erlauftal verwöhnt die Bäckerei Fürst mit dem Stammhaus in Steinakirchen seine Gäste mit hausgemachtem Eis. Abgesehen von den klassischen Eissorten Schokolade, Vanille und Erdbeer entscheidet sich auch die Kundschaft häufig für Heidelbeer. In der Eisvitrine sorgt die Bäckerei Fürst immer wieder für eine Abwechslung der verschiedenen Geschmacksrichtungen. So gibt es neben den Klassikern Joghurt-Granatapfel auch Joghurt-Mandarine. Eine Eiskugel kostet 1,50 Euro. „Unser Eis wird an unserem Produktionsstandort in Thorwarting, Wolfpassing, hergestellt. Von dort aus werden die Filialen in Steinakirchen und Purgstall beliefert“, berichtet Verkäuferin Waltraud Osanger. Momentan wird noch kein veganes Eis angeboten. Im Steinakirchner Zentrum ist das Eis von der Bäckerei Fürst besonders bei Schulkindern sehr beliebt. Aufgrund der früheren Öffnungszeiten wird im Vergleich am Standort Purgstall, wo auch verschiedene Eisbecher angeboten werden, tendenziell mehr verkauft.