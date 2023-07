Kultur im Sommer - das solltet ihr im Bezirk Scheibbs nicht versäumen

Festivals:

wellenklaenge Lunz am See, 14. bis 29. Juli: „Wut & Wandel“ lautet das Motto bei den diesjährigen wellenklaengen. Die beiden Intendanten Julia Lacherstorfer und Simon Zöchbauer bringen heuer wieder hochkarätige Künstler der zeitgenössischen Musik auf die Lunzer Seebühne. Neben den vielfältigen Konzerten stehen auch heuer wieder der Hausball sowie das Jakobisingen, eine Märchenwanderung mit Helmut Wittmann und eine Matinee fix am Programm. Programminfos unter www.wellenklange.at.

Der rund 30-köpfige Anja Om Plus Chor wird am Freitag, 14. Juli, um 19 Uhr das wellenklaenge-Festival "Wut & Wandel" auf der Seebühne eröffnen. Foto: Reithofer Media

Chopin-Festival in der Kartause Gaming, 4. bis 6 August: Das Festival, das heuer bereits zum 39. Mal stattfindet in der Kartause Gaming, ist heuer dem Thema „Völkerverständigung“ gewidmet, welches mit Frieden und Freiheit aktueller denn je ist. Preisgekrönte Solistinnen und Solisten und Ensembles aus Österreich, Polen, Frankreich, Italien, den USA und aus Kasachstan garantieren ein Festival auf höchstem Niveau. Infos: www.chopin.at.

Das Chopin-Festival ist alljährlich ein Treffpunkt für Liebhaber der Klassik. Foto: Sebastian Kocon

Wieselburg: hiesige & dosige, 4./5. August im Schlosspark. Das zweitägige Weltmusik-Konzertfestival ist bekannt für sein internationales Line-up - und das bei freiem Eintritt. Heuer mit dabei sind unter anderem Baby Yaga, Izo FitzRoy, Quarter of Africa und das Matho & Vienna Dancahall Orchestra sowie Mayito Rivera & Sons of Cuba. www.halle2.at

Konzerte:

Scheibbs: Simon & Garfunkel, 14. Juli, um 20 Uhr am Rathausplatz. Die Revivalband aus Deutschland, die auch weltweit schon Hallen füllte, präsentiert die Klassiker des Kult-Duos von „The Sound of Silence“ bis „Mrs. Robinson“. Ticket auf oeticket.at.

Die aus Deutschland stammende Simon & Garfunkel Revival Band spielt am Freitag, 14. Juli, am Scheibbser Rathausplatz. Foto: Simon & Garfunkel Revival Band

Scheibbs: CCR Project, 29. Juli, um 20 Uhr auf der Sommerbühne am Rathausplatz. Mitsingen und Mittanzen der bekanntesten Hits ist bei diesem Sommerhighlight angesagt. Tickets auf oeticket.at.

Sommerkultur in Gresten: The Ridin Dudes, 20 Uhr, PÖ's Gastgarten: In ihrem Programm „Music Memories“ spielen „The Ridin Dudes“ zahlreiche Nummern von Elvis Preslay, Chuck Berry und Johnny Cash. Infos: www.gesten.gv.at/programm.

Wieselburg: The Magic of Abba, 11. August, 19.30 Uhr, Schlosspark. Nur eine Woche nach dem hiesige & dosige-Festival wird die Bühne im Schlosspark ein weiteres Mal an zwei Abenden bespielt. Zunächst entführen die Show Makers auf eine unvergessliche Reise in die Musikwelt von Abba. „Mamma Mia - What a Show“ wird die größten Hits der schwedischen Pop-Legenden in den Schlosspark bringen. Tickets auf oeticket.at

"Mamma Mia - What a Show" heißt es am 11. August im Wieselburger Schlosspark. The Show Makers entführen in die Welt von Abba. Foto: The Show Makers, Simone Attisani

Wieselburg: „Jedermann Razelli RMX“ mit Philipp Hochmair, 12. August, 19.30 Uhr, Schlosspark. Einen Tag darauf gibt Romy-Preisträger und der „Jedermann der zeitgenössischen Popkultur“ Philipp Hochmair zusammen mit dem österreichischen Avantgarde-Musiker Kurt Razelli ihre Interpretation „Jedermann Razelli RMX“ zum Besten. In einer auf die wesentlichen Passagen komprimierten, verdichteten Version des Mysterienspiels von Hugo von Hofmannsthal bereitet der Mashup-Künstler Razelli Hochmairs vielstimmigen Monolog mit filmepischen Klangflächen und dramatischen Soundscapes neu auf. Tickets auf oeticket.at

Am 12. August bringen Philipp Hochmair und der Avantgarde-Musiker Kurt Razelli "Jedermann Razelli RMX" auf die Bühne im Wieselburger Schlosspark. Foto: Stephan Brückler

Theatersommer:

Theatersommer Schloss Wolfpassing: „Volpone oder Geld macht sexy“, 14. bis 30. August: Zum dritten Mal beehrt Intendantin Christina Meister-Sedlinger das Schloss Wolfpassing mit einem Sommertheater. Mit Stefan Zweigs „Volpone oder Geld macht sexy“ steht eine schwarze Komödie eines großen österreichischen Dichters auf dem Programm, die an Witz, Bosheit und turbulenter Handlung kaum zu überbieten ist. Situationskomik pur - natürlich wieder mit viel Musik. Dieses heitere Stück unter der Regie von Daniel Pascal soll für die Besucher zu einem außergewöhnlich schönen Theatersommerabend werden. www.theatersommer-wolfpassing.at

Die Vorfreude beim Ensemble rund um Intendantin Christina Meister Sedlinger (2. von rechts) und Regisseur Daniel Pascal (2. von links), die beide auch selbst wieder auf der Bühne stehen werden, ist groß. Foto: Theatersommer Wolfpassing

Kinosommer NÖ:

Scheibbs: Die vier Donnerstage im Juli werden im Auftrag von scheibbs.impuls.kultur in der Bezirkshauptstadt zu Sommerkinoabenden. Auf der Bühne am Rathausplatz macht der Film „Der Onkel“ am 6. Juli den Startschuss für die interessante und lustige Filmreihe. Am Donnerstag, 13. Juli, wird der Film „Meine schrecklich verwöhnte Familie“ gezeigt, am 20. Juli „Der Schein trügt“ und am 27. Juli „Wir sind Champions“. Beginn ist jeweils um 21 Uhr. Bei Schlechtwetter im kultur.portal. www.impulskultur.at

Steinakirchen: Gleich vier Mal Kino im Salettl gibt es ab 14. Juli im Rahmen des Kinosommers in Steinakirchen. Den Auftakt macht der Film „NIKI – Never give up"!“, der in Lackenhof gedreht wurde. Danach folgen jeweils an den Freitagen 21. Juli und 28. Juli die Vorführungen des Familienfilms „Willi und die Wundertüte“, „Sterne unter der Stadt“ mit Verena Altenberger und die Filmkomödie „Freibad“.

Rühren die Werbetrommel für den Auftaktabend mit „NIKI – Never give up!": Regisseur Tobias Karlinger mit Elisabeth Kellnreiter und Klaudia Picker von Steinakirchen Aktiv. Karlinger wird gemeinsam mit einigen Darstellern beim Eröffnungsabend anwesend sein und Informationen zum Film geben. Foto: Steinakirchen aktiv

Purgstall/Reinsberg: Silent Cinema: Die Ö3 Silent Cinema Open Air Kino Tour macht am 3. August Station am Platz in Purgstall und am 23. August in der Burgarena Reinsberg. Einlass ist ab 19 beziehungsweise 18.45 Uhr, Filmbeginnn 20.30 Uhr/20.15 Uhr. Für beide Locations kann man aktuell noch unter www.silentcinema.at für seinen Lieblingsfilm voten.

Kultur für Kinder

Reinsberg: Ritter Rüdiger in der Sternengrotte – Teil 2: Das Musical rund um Ritter Rüdiger, den schlauen Esel Zacharias, den Drachen Feuermaul und den bösen Zauberer Nebukator wird heuer von 4. bis 13. August auf der Burgarena aufgeführt. Jeweils zwei Stunden vor Aufführungsbeginn gibt es ein buntes Kinderprogramm mit Rätselwanderung, Kinderschminken, Steckerlbrot backen, Holzscheiben brennen, Malwerkstatt, Verkleidungsmöglichkeiten u. v. m. Tickets und Infos unter kulturdorf.reinsberg.at.

Sommerkultur Gresten: Mäuschen Max träumt oft vom Meer, 23. August, 16.30 Uhr, Zelt/Gastgarten Gasthaus Kummer: Das vierköpfige Ensemble klangmemory begibt sich mit den Familien in den KOnzerten von Max auf eine musikalische Reise mit wunderbaren Erlebnissen und Begegnungen. Infos: www.gresten.gv.at.