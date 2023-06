NÖ Hundepass: Von „Mini-Meilenstein“ bis zu „Geldmacherei“

Das Halten von mehr als zwei Hunden mit erhöhtem Gefährdungspotenzial und/oder auffälligen Hunden (Listenhunde) in einem Haushalt ist ab 1. Juni verboten. Ebenso ist nun das Halten von mehr als fünf Hunden in einem Haushalt verboten. Wer schon vor Juni 2023 mehr als fünf Hunde hatte, muss jedoch keinen abgeben. Züchter oder Welpen bis zum achten Lebensmonat sind von dieser Regelung ausgenommen. Für Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotenzial bzw. auffällige Hunde muss statt der bisherigen „Sachkunde für Listenhunde“ die neue „erweiterte Sachkunde“ nachgewiesen werden. Diese besteht aus einem theoretischen Teil von vier Stunden und einem praktischen Teil von sechs Stunden.

Alle anderen Hundehalter müssen die dreistündige allgemeine Sachkunde nachweisen (bisher war in Niederösterreich ansonsten keine Ausbildung notwendig). Alle ab 1. Juni neu angeschafften Hunde sind vom Hundehalter unverzüglich bei der Gemeinde zu melden. Bei der Anmeldung ist auch eine Bestätigung über eine bestehende Haftpflichtversicherung (mindestens 725.000 Euro pro Hund) vorzuweisen.

Unbedachtheit kann zu großer Überforderung führen

Hundetherapeutin und Hundemasseurin Christina Meister-Sedlinger hat seit dem Vorjahr ihre Praxis „Physiodog“ in Oberndorf an der Melk. Die Gesetzesänderung bezeichnet sie als großartig und als einen Mini-Meilenstein in die richtige Richtung. „Da ich so viel mit Hunden zu tun habe, fällt mir immer wieder auf, wie unbedacht sich Menschen Hunde zulegen, die von der Rasse her nicht zu ihnen passen. Das kann bereits nach kurzer Zeit zu großer Überforderung führen“, beklagt Meister-Sedlinger.

Die Expertin hat selber zwei Hunde, darunter mit einem Rottweiler auch einen Listenhund. Dass Listenhunde automatisch als gefährlich eingestuft werden, hält sie für idiotisch. „Es kommt auf die Erziehung und Haltung an. Wenn etwas passiert, dann meistens bei Hundehaltern, die ihre Hunde nicht einmal anmelden“, meint sie. Christina Meister-Sedlinger würde es nichts ausmachen, den Sachkundenachweis zu absolvieren, falls sie sich einen neuen Hund zulegt. Der Vortrag sollte aber beinhalten, welche Rasse zu welchem Typ Mensch passt, und auch auf den richtigen Umgang mit Kindern und Hunden eingehen.

Tierärzte als „Fans“ des neuen Gesetzes

Die Tierarztpraxis Wieselburg wird eventuell den allgemeinen Sachkundenachweis in Zusammenarbeit mit Hundetrainern anbieten. „Ich finde es richtig, dass Menschen, die einen Hund haben wollen, eine Ausbildung machen sollten. Immerhin ist die Hundehaltung eine Aufgabe über einen längeren Zeitraum, und der Zeitaufwand für die Ausbildung ist minimal“, meint Tierarzt Sepp Vösenhuber. Im optimalen Fall sollte der Sachkundenachweis vor dem Kauf eines Tieres erfolgen, damit der zukünftige Hundehalter feststellen kann, welcher Hund zu seinen Lebensumständen passt. Auch die Begrenzung auf zwei Listenhunde bzw. fünf Hunde maximal hält Vösenhuber für richtig. „Wer zwei Hunde hat, hat eigentlich schon ein Rudel“, meint er. Zu viele Hunde könnten den Hundehalter zeitlich, finanziell und vom Können her überfordern, was sich folglich auch negativ auf die Hunde auswirken kann.

Die Scheibbser Tierärztin Elisabeth Weißenbacher sieht die Änderungen im NÖ Hundehaltegesetz sehr positiv: „Es ist sinnvoll, den allgemeinen Sachkundenachweis zu besuchen, bevor man sich einen Hund anschafft, da man innerhalb der drei Stunden sehr viele Informationen bekommt.“ Auch von Klienten hat sie schon viele positive Rückmeldungen erhalten.

Die maximale Anzahl erlaubter Hunde auf zwei Listenhunde bzw. fünf Hunde zu begrenzen, hält sie ebenfalls für sinnvoll. „Damit kann Animal-Hoarding (Tiersammel-Sucht; Anm. d. Red.) vermieden werden, auch wenn das nicht oft vorkommt“, sagt sie. Obwohl Weißenbacher Listenhunde nicht per se als Risikohunde einstuft, müsse man irgendwo Unterschiede ziehen. „Von der Bisskraft her sind Listenhunde einfach gefährlicher als beispielsweise ein Zwergpudel. Diese Hunde haben oft auch Probleme mit Artgenossen“, argumentiert sie.

Tierärztin Elisabeth Weißenbacher ist selbst Hundehalterin. Foto: Elisabeth Weißenbacher

Praxis ist wichtiger als Theorie

Hundetrainer Wolfgang Zecha aus Lunz am See sieht das neue Gesetz eher als Geldmacherei denn als sinnvoll an. „Der allgemeine Sachkundenachweis gehört nicht erst dann gemacht, wenn man schon einen Hund hat, sondern bevor man sich einen Hund zulegt - besonders dann, wenn man noch nie einen Hund hatte“, meint Zecha. Viele seiner Kunden wissen nämlich nicht, auf was sie sich bei einem Hund einlassen und dass ein Hund eine finanzielle oder vom Betreuungsaufwand herausfordernde Aufgabe sein kann. Außerdem sollte neben der dreistündigen Theorie unbedingt auch ein praktischer Teil eingeführt werden. Positiv sei aber, dass Hundetrainer und Tierärzte gemeinsam den Kurs abhalten. Bei Listenhunden hält er einen zweiten verpflichtenden Kurs nach drei bis vier Jahren für sinnvoll. „Denn erst dann werden Listenhunde erwachsen“, sagt Zecha.