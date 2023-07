Urlauben mitten in der Natur im Bezirk Scheibbs

Nachhaltigkeit und Komfort im Aktiv Camp Purgstall

Der idyllische, ruhig gelegene Camping- & Ferienpark von Familie Kaiser in Purgstall bietet 45 großzügig angelegte Komfort- und vier Premium-Stellplätze in verschiedensten Sonnen- und Schattenlagen. Darüber hinaus gibt es einen Abenteuer-Zeltplatz für Familien und Gruppen mit Feuerstellen. Hier kann man laue Sommerabende beim knisternden Lagerfeuer ausklingen lassen. Direkt neben dem Familien-Zeltplatz gelegen sind der großzügige Kinderspielplatz sowie das Badebiotop. Zwei Campingbungalows, zwei Salzburger Schlafhütten und das Chalet im Getreidespeicher sind ideal für Gäste, die die Nähe zur Natur mit dem Komfort einer festen Unterkunft verbinden möchten. Apropos Nähe zur Natur: Direkt hinter dem Areal fließt der Feichsenbach vorbei und ist besonders für Kinder ein sommerliches Highlight.

Das Aktiv Camp verfügt über Top-Sanitäreinrichtungen mit Einzelduschkabinen, Geschirrwasch-, Wasch- und Bügelraum. Alle Stellplätze haben Strom-, Wasser- und Abwasseranschluss sowie WLAN. Zu den Extra-Services gehören frisches Gebäck auf Vorbestellung sowie individuelle Menüs, die mit dem Küchenchef im Vorhinein abgestimmt werden. Der Purgstaller Campingplatz gehört zu den Greencampings, einem Zusammenschluss von acht österreichischen Campingplätzen, die sich vor allem Umweltschutz und Nachhaltigkeit auf ihre Fahnen geschrieben haben.

Auszeit am Ötscherland Campingplatz in Lunz am See

Im Einklang mit der Natur können Besucher des Ötscherland Campingplatzes in Lunz am See sein. Der Familienbetrieb bietet neben Wiesen- und Waldplätzen in Flussnähe für Zelte auch vier größere Parzellen nicht weit vom Campinghaus entfernt für Wohnmobile und Wohnwägen mit teils geschottertem Untergrund, Stromanschluss und Wasser an. Zudem ist für Camper ein Aufenthaltsraum, der ein gemütliches Beisammensein auch an Regentagen erlaubt, zugänglich. Darin befinden sich auch eine Waschmaschine, Trockner, Geschirrspülbecken, ein Kühlschrank und ein Kaffeeautomat. Die sanitären Anlagen sind mit einer Einzelwaschkabine mit Wickeltisch, jeweils zwei Einzelduschen und ein Chemie-WC zur Entleerung ausgestattet. Für die Kleinen gibt es auch einen Spielplatz. Außerdem müssen Besucher nicht auf eine Internetverbindung verzichten, denn der Ötscherland Campingplatz stellt gratis WLAN bereit.

Der Ötscherland Campingplatz kann nicht nur mit einer natürlichen Idylle, sondern auch mit einer Nähe zum Ortskern punkten. Die Zeltplätze haben einen direkten Flusszugang. An der vorbeifließenden Ois können Camper entspannte Stunden verbringen. Der Lunzersee, der optimal zum Baden, Verweilen, Natur genießen und Wandern genutzt werden kann, ist in einer Gehweite von ungefähr 15 Minuten erreichbar. Das Lunzer Ortszentrum ist in zehn Gehminuten entfernt. Weiters gehen manche Wanderwege direkt vom Campingplatz weg.

„Wir bieten bewusst keine Kinderanimation an, denn Familien, die bei uns campen, schätzen den naturnahen Raum sehr. Wir achten darauf, dass unser Campingplatz ein Ruhepol in der Natur bleibt. Besonders entlang des Flusses, wo wir auch einen Zugang mit Sand haben, können sich Kinder austoben“, erklärt Betreiberin Heike Schlögelhofer.

Zusätzliche Angebote des Ötscherland Campingplatzes sind Holzsitzgruppen, ein Carport, ein gemauerter und mobiler Griller, Biertische und verschiedene Sitzplätze. Zudem gibt es auch einen Gepäckservice. In der Sommerzeit versorgt die Bäckerei Czihak aus der Nachbargemeinde Gaming den Campingplatz täglich mit frischem Gebäck. Für Gäste, die kein Camping-Equipment haben, gibt es die Oishütte. Auf jeweils zwei Etagen können ein bis vier Person schlafen. Neben Licht und Strom werden auch Sitzgruppen für innen und außen angeboten. Allerdings dürfen keine Haustiere in das rustikale Häuschen.

Insgesamt verfügt der Ötscherland Campingplatz über 35 Dauercamper-Plätze und 40 bis 50 Plätze für Touristen. Zu den Sommergästen zählen Familien mit Kindern und sportliche Paar im jungen und mittlerem Alter. Der Klassiker sind zwei Erwachsene mit Wohnmobil. Für erwachsene Personen ab 16 Jahren müssen Camper eine Gebühr von 11 Euro inklusive einer Nächtigungstaxe von 1,60 Euro pro Nacht verrichten. „Die Sommersaison läuft sehr gut an! Wir sind mit der Auslastung des Campingplatzes im Moment zufrieden“, berichtet Betreiberin Heike Schlögelhofer.

Der Ötscherland Campingplatz in Lunz am See sorgt durch seinen Flusszugang für Abkühlung an heißen Tagen. Foto: Ötscherland Campingplatz

Camping am Fuße des Ötschers

In Lackenhof bietet die Familie Digruber einen gut ausgerüsteten Anlaufplatz für Camper an. Ausgestattet ist der Campingplatz mit einer Rezeption, Strom- und Wasseranschluss, Sanitäranlagen, einer Waschmaschine und Internet. Zudem stehen Campern ein Gemeinschaftsraum und ein Gasthof zur Verfügung. Der Campingplatz und die neu errichteten Appartements befinden sich in waldreicher Umgebung auf 900 m Seehöhe direkt am Fuße des Ötschers. Das Ortszentrum, wo es ein Lebensmittelgeschäft und Lokale gibt, ist zu Fuß erreichbar. Außerdem ist der Campingplatz ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen und Mountainbiking. Insgesamt stellt die Familie Digruber 43 Stellplätze zur Verfügung. Der Campingplatz ist bei Dauercampern beliebt. Ein Stellplatz für Kurzcamper kostet pro Tag 10 Euro. Erwachsene bezahlen 9 Euro, Kinder (sechs bis zwölf Jahre) 6,50 Euro und Kleinkinder (drei bis sechs Jahre) 4,50 Euro.

Camping im Naturpark

In Wienerbruck gibt es die Möglichkeit für Naturfreunde, im Naturpark zu campen. Bei den beiden Parkplätzen in Wienerbruck (max. 15 Plätze) und dem Parkplatz Erlaufboden (max. 5 Plätze) werden Stellplätze für Wohnmobile angeboten. Sie bieten neben einem Stellplatz auch Sanitäreinrichtungen, welche rund um die Uhr benutzt werden können. Diese Parzellen für Wohnmobile sind über die Plattform „Like2Camp“ buchbar. Das Ticket gilt für 24 Stunden. Es können maximal vier Nächte gebucht werden. Auf den Parkplätzen Mitterbach, Trübenbach und Sulzbichl ist das Übernachten in einem Camper ebenso möglich, allerdings gibt es hier keine Sanitäreinrichtungen. Es wird dazu angehalten, das Ticket direkt beim Parkautomaten kaufen. Eine Müllentsorgung, Grauswasserentsorgung oder Strom gibt es allerdings auf keinem der Parkplätze.

Außerhalb der gekennzeichneten Flächen ist ein Campieren und Übernachten in der freien Natur verboten. Wer eine Nacht in der Natur verbringen möchte, kann dies an den gekennzeichneten Orten gerne tun. Sowohl im Garten der Ötscher-Basis in Wienerbruck als auch beim Schutzhaus Vorderötscher und in Erlaufboden kann man sein Zelt aufschlagen. Bei der Ötscher-Basis gibt es einen Zeltplatz inklusive Feuerstelle. Bezahlt werden muss nur der Parkplatz, sofern man mit dem Auto angereist ist. Eine Voranmeldung ist nicht nötig, allerdings muss man sich vor Ort bei den Mitarbeitern im Naturparkzentrum melden. Sanitäreinrichtungen sind vorhanden. Am Tag ist eine Parkgebühr von fünf Euro zu entrichten. Für den Müllpfand pro Zelt und Nacht müssen Besucher auch fünf Euro bezahlen. Beim Schutzhaus Vorderötscher sind Übernachtungen nur gegen Voranmeldungen möglich. Hier kostet es für Erwachsene 31,50 Euro und für Kinder 23,50 Euro pro Nacht. Außerdem ist auf einer kleinen Freifläche neben dem Naturpark-Parkplatz Erlaufboden das Zelten möglich. Es muss nur der Parkplatz bezahlt werden.