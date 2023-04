Bunte Steine: Gamingerin macht aus ihrem Hobby ein Hilfsprojekt

Wer nach Gaming kommt, dem fällt das Haus von Charlotte Weber gleich ins Auge. Das 1897 erbaute Haus an der Hauptstraße ist außen bunt, der Garten rundum mit bemalten Steinen verziert.

Farben und Steine spielen im Leben der 62-Jährigen eine große Rolle, das bemerkt man auch gleich, wenn man das Haus betritt. Ringsum findet man Vitrinen und Tische mit verzierten Unikaten. „Ja, aus meinem leidenschaftlichen Hobby ist jetzt ein richtiges Projekt geworden“, erzählt Weber. Sie hat sich vorgenommen, 3.292 Steine, so viele wie die Postleitzahl von Gaming, zu bemalen. „Aktuell stehe ich bei 688, also ein Fünftel hab ich bereits geschafft“, erzählt die 62-Jährige, die eine Agentur für 24-Stunden-Betreuung betreibt.

Die Steine sammelt sie auf ihren Spaziergängen mit ihrem Hund Mimi in der Erlauf und der Salzach. „Man glaubt ja gar nicht, wie unterschiedlich diese in der Form und Maserung sind, ich bin jedes Mal fasziniert. Zumal jeder Stein für mich auch eine Botschaft trägt. Jeder Stein hat für mich eine Symbolik. Wenn ich daran denke, wie viele Millionen Jahre so ein Stein alt ist. Er wird durch das Flussbett gerüttelt, er hat Kanten und Rundungen, wie das Leben. Und doch ist er dann manchmal so zerbrechlich.“ Neben den Steinen hat die Gamingerin ihre Malleidenschaft nun auch auf Ostereier und Schneckenhäuser ausgeweitet. „Die Schneckenhäuser nehme ich natürlich nur, wenn die Schnecke bereits ausgezogen ist“, meint sie.

Spendenerlös fließt direkt in die Ukraine

Da mit der Zeit der Platz im und rund ums Haus für die große Anzahl an verzierten Steinen zu wenig geworden ist und viele Freunde und Bekannte bereits beschenkt worden sind, hat die Kreative eine Idee geboren: „Ich will meine Steine für einen guten Zweck bemalen. Und so habe ich gefragt, ob ich beim Blumengeschäft Mayrhofer in Gaming gegen eine kleine Spende einen Korb voller Steine aufstellen darf. Und was soll ich sagen, ich bin mega happy und dankbar, dass sie Ja gesagt haben.“ Denn ihre bemalten Steine kommen bei den Kunden sehr gut an.

Geschäft will Charlotte Weber damit aber keines machen, denn der Reinerlös kommt eins zu eins den Bedürftigen in der Ukraine zugute: „Eine meiner Mitarbeiterinnen, die derzeit in Lunz am See beschäftigt ist, kommt aus der Ukraine.“ Wenn sie alle vier Wochen nach Hause in ihren Heimatort fährt, dann kauft sie um den Erlös der Steine notwendige Dinge für die Dorfbewohner ein. „Es macht mich einfach unglaublich stolz und glücklich, dass ich mit meinem Hobby so auch etwas Gutes bewirken kann. Besonders freut es mich, wenn ich bei einem meiner Spaziergänge in einem Garten oder auf einer Stiege einen meiner bemalten Steine entdecken kann“, erzählt Weber.

