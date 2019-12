Der Jahresbeginn 2020 steht ganz im Zeichen der Gemeinderatswahlen. In den ersten vier Jännerwochen wird landauf und landab wahlgekämpft – wobei praktisch alle Parteien das Wort „Kämpfen“ vermeiden wollen, sollte man doch nach dem 26. Jänner wieder in der Gemeinde zusammenarbeiten. Zwischen 2. Februar und 10. März müssen dann die konstituierenden Sitzungen stattfinden. Zwei neue Bürgermeister wird es im Scheibbser Bezirk auf alle Fälle geben: In St. Georgen/Leys und in Gresten-Land treten die amtierenden VP-Ortschefs Stefan Schuster und Leopold Latschbacher nicht mehr zur Wahl an. Dort sollten ihnen aufgrund der eindeutigen Mehrheitsverhältnisse die neuen Spitzenkandidaten Alois Mellmer und Erich Buxhofer folgen.

Wechsel in der Bauernkammer

Nur fünf Wochen nach den Gemeinderatswahlen wählen auch die Landwirte ihre Berufsvertretung. Im Scheibbser Bezirk stehen die Landwirtschaftskammerwahlen ganz im Zeichen des Wechsels an der Spitze der Bezirksbauerkammer. Anton Krenn aus Scheibbs, seit Oktober 2011 als Obmann an der Spitze der Bezirksbauernkammer, hat seinen Rücktritt angekündigt.

Umfahrung

Die Umfahrungsbaustelle Wieselburg ist seit zwei Jahren die größte Straßenbaustelle des Landes – und sie läuft planmäßig. Die 8,1 Kilometer lange Umfahrung mit ihren 17 Brücken liegt sowohl von der Bauzeit als auch von den Kosten (geplante Gesamtbaukosten: rund 80 Millionen Euro) voll im Plan. „Einer geplanten Eröffnung im Herbst 2020 steht aus derzeitiger Sicht nichts im Wege“, sagt Projektleiter Wolfgang Leitgöb auf NÖN-Nachfrage.

Haus der Wildnis

Nach knapp zwei Jahren Bauzeit wird im Herbst auch das Haus der Wildnis offiziell eröffnet werden. Damit wird in der Ortsmitte von Lunz ein Kompetenzzentrum für das Wildnisgebiet Dürrenstein geschaffen. Auf rund 800 Quadratmetern soll das Haus neben dem Besucherzentrum auch Platz für Forschung und Naturschutz bieten.

Begegnungszone

Den letzten Schliff bekommt im Frühjahr die Purgstaller Begegnungszone, die im Mai offiziell eingeweiht wird. Zum Erntedankfest wird auch Pfarrer Franz Kronister die renovierte Purgstaller Pfarrkirche samt vollständig restauriertem Inventar präsentieren. Eine weitere Begegnungszone soll 2020 in Lunz am See entstehen. In der letzten Gemeinderatssitzung erfolgte die Auftragsvergabe an den Planer.

Neue Feuerwehrhäuser

Offiziell in ihr neues 3,5 Millionen Euro teures Feuerwehrhaus im Gewerbegebiet Haag übersiedelt ist die Feuerwehr Wieselburg Stadt und Land bereits vor Weihnachten. Die offizielle Eröffnung findet im Rahmen der 140-Jahr-Feierlichkeiten der Wieselburger Wehr Anfang Mai statt. Am 13. Juni ist ein Tag der offenen Tür für die Bevölkerung geplant. Ebenfalls noch heuer eröffnet werden soll das neue Feuerwehrhaus in Feichsen. Die Arbeiten sind voll im Gange. Parallel dazu laufen bei der FF Feichsen die Vorbereitungsarbeiten für das Jahr 2021, in dem die Landesleistungsbewerbe und das Landesjugendlager in Feichsen stattfinden werden. Vorbereitungsarbeiten für Neubauten laufen auch bei der FF Lackenhof und der FF Oberndorf. Im Frühling soll der Spatenstich für das neue Feuerwehrhaus in Lackenhof stattfinden. Neben der Feuerwehr werden auch der Musikverein und der Skiclub im 570.000 Euro-Projekt Platz finden. Auf ein neues Haus freut sich auch die FF Oberndorf, die im kommenden Frühjahr mit den Bauarbeiten startet.

Trinkwasser

Nach wie vor ist das Thema Wasser ein heikles – vor allem in den Gemeinden des Kleinen Erlauftals. Immer wieder muss die Feuerwehr ausrücken und (meistens) entlegenere Gebiete mit Wassertanks versorgen. In Steinakirchen, Randegg, Wang und Gresten-Land wurden bereits Schritte gesetzt, indem ein Trinkwasserplan in Auftrag gegeben wurde. Auch die ersten Ergebnisse sind bereits da. In Wang wird beispielsweise nun ein zweiter Gemeindebrunnen errichtet, in Steinakirchen und Gresten-Land werden Anwesen, die sich bisher selbst versorgt haben, an das öffentliche Netz angeschlossen.

Wirtschaft investiert

Nicht nur die öffentliche Hand investiert 2020 kräftig – auch die großen Unternehmen setzen trotz konjunktureller Schwankungen auf Investitionen. Schon im Frühjahr sollen die ersten Composite-Flaschen für Wasserstoff-Tanks in der neuen Produktionshalle von Worthington Industries in Kienberg vom Band laufen. Eine Investition über rund 7,3 Millionen Euro. Bei ZKW in Wieselburg erfolgt im Frühjahr der Spatenstich für das neue 17 Millionen Euro teure Logistikzentrum. Auch Welser Profile investiert am Standort Gresten und baut dort 2020 weiter aus.

Bürgermeisterinnentreffen

Von 2. bis 4. August wird St. Anton/Jeßnitz das Zentrum der österreichischen Bürgermeisterinnen sein. Waltraud Stöckl richtet das österreichweite Bürgermeisterinnentreffen in St. Anton aus. Über 100 Bürgermeisterinnen aus ganz Österreich werden erwartet.

Das bringt das Kulturjahr 2020

Was die Kultur betrifft, stellt sich das Kulturdorf Reinsberg 2020 vollkommen neu auf. Nicht nur, dass mit der Fertigstellung des Musiums ein hochmodernes und geräumiges Veranstaltungszentrum das Kulturangebot optimiert, mit den „KuraTanten“ wurden auch Profis mit ins Boot geholt, die ein umfangreiches Programm für das gesamte Jahr entwickelt haben. Die Veranstaltungen stehen unter dem Titel „An.Stimmen“ – denn die menschliche Stimme ist Bestandteil jeder Kulturveranstaltung in diesem Jahr.

Die wellenklaenge – das Festival für zeitgenössische Strömungen – wird ab dem 17. Juli wieder in Lunz stattfinden. Thema und Programm werden am 10. März mit dem Start des Kartenvorverkaufes präsentiert. Im August hat das Chopin-Festival in der Kartause Gaming schon jahrzehntelange Tradition. Bereits zum 36. Mal treffen hier außerordentliche Musiker auf Liebhaber der Chopin-Klänge. Ende August feiert der „Theatersommer im Schloss“ mit der Komödie „Das Konzert“ im Schloss Wolfpassing Premiere.