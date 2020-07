Einst war Karl Teufel ein eifriger Ministrant in Scheibbs, später Zimmerlehrling und schließlich selbstständiger Zimmermeister in Lackenhof. In seinem großformatigen Bildband mit 230 Seiten schildert er in über 100 amüsanten Kurzgeschichten zumeist Erlebnisse mit Leuten aus dem Ötscherdorf.

Es zeigt aber auch den Autor als Familienvater, Schuhplattler, Gründer des Privatmuseums über das alte Handwerk. „Ein Leben mit viel Freude“ steht auf dem Titel. Leser werden garantiert ebenso viel Freude haben.