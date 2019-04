Es war 2005, als Berufsfotograf Theo Kust gemeinsam mit seiner Frau Renate den Weg in die Selbstständigkeit wagte – zuerst im Heim-Atelier in Pockau in Gaming, danach etliche Jahre mitten im Gaminger Ortszentrum. Nun übersiedelte er mit seinem Studio in das Töpperschloss Neubruck und freute sich über die "familiäre Aufnahme" im Kreis der Mieter. Am Freitag lud er nun zur offiziellen Eröffnung.