Martin Schönhofer kauft Bahntrasse von Scheibbs nach Kienberg

Es war der 11. September 2015, als die NÖ Lokalbahnen Anlagenverwaltungs GmbH von der ÖBB Infrastruktur AG die zehn Kilometer lange Bahntrasse samt Schienenanlagen zwischen dem Bahnhof Scheibbs und dem Bahnhof Kienberg gekauft und mit allen Rechten und Pflichten übernommen hat. Seit 11. Dezember 2010 ist auf dieser Trasse von der ÖBB ja der Schienenverkehr stillgelegt worden. Ein Jahr später, am 21. Dezember 2011, folgte der rechtskräftige dauerhafte Einstellungsbescheid laut Eisenbahngesetz.

Die NÖ Lokalbahnen, die NÖLB GmbH betreibt ja auch den Ötscherland-Express, haben in den vergangenen Jahren die Schienen, Schwellen und Weichen sukzessive abgebaut und verkauft. Der Großteil davon wurde im Ennshafen der Voest weiterverwendet. Seit einigen Jahren hat Werner Schiendl als Geschäftsführer der NÖLB Anlagenverwaltungs GmbH schon einen Käufer für diese Bahntrasse gesucht. Nun hat er einen gefunden. Der 51-jährige Scheibbser Unternehmer Martin Schönhofer hat die Trasse als Privatmann gekauft.

„Alle Verträge sind unterschrieben und beglaubigt. Ich bin neuer Besitzer über diesen zehn Kilometer langen Trassenabschnitt und zwei größere Nebenflächen. Insgesamt sind es 145.000 m², die ich gekauft habe“, erklärt Martin Schönhofer. Über den Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Für die Lokalbahnen war die Trasse aber zuletzt nur mehr eine Belastung, weshalb man dem Kauf gerne zugestimmt hat.

Eine große Chance für Digitalisierung und Energieversorgung

Der 51-jährige gebürtige Purgstaller, der seit vielen Jahren in Scheibbs wohnt, betreibt seit knapp 30 Jahren die Firma Schönhofer Bau GmbH in Purgstall mit rund 30 bis 35 Mitarbeitern. Das Unternehmen hat sich neben Erd- und Baumeisterarbeiten auf den Leitungsbau spezialisiert. Und genau deshalb hat diese Bahntrasse auch das Interesse von Martin Schönhofer geweckt. „Es ist eine einmalige Möglichkeit für den Leitungsbau, ohne dass man dabei mit zig Grundeigentümern verhandeln muss. Denn auch wenn es jetzt schon Versorgungsnetze von Scheibbs nach St. Anton und Gaming gibt, werden die Energieversorgung und die Digitalisierung in naher Zukunft weitere Infrastrukturausbauten benötigen, um hier am Datenhighway mithalten zu können“, ist Schönhofer überzeugt.

Langfristiges Projekt: Neuer Radweg zwischen Scheibbs und Kienberg

Im Zuge der Verhandlungsgespräche kam es auch zu Gesprächen mit den drei Gemeinden Scheibbs, St. Anton und Gaming. Von der ehemaligen Bahntrasse verlaufen fünf Kilometer im Gemeindegebiet von Scheibbs, knapp zwei durch St. Anton und drei im Gemeindegebiet von Gaming. Die drei Gemeinden hatten vor einiger Zeit selbst schon mal an einen gemeinsamen Ankauf gedacht, um hier einen neuen Radweg von Scheibbs nach Kienberg zu errichten. „Längerfristig ist das auch weiterhin ein Ziel von uns, da der aktuelle Radweg mehrere Engstellen hat und des Öfteren die Erlauftalbundesstraße kreuzt. Daher wäre eine Neuanlage des Radweges auf der ehemaligen Bahntrasse eine bessere und vor allem sicherere Variante“, erklärt der Scheibbser Bürgermeister Franz Aigner (ÖVP) und stößt damit bei Martin Schönhofer durchaus offene Türen ein. „Ich bin für eine Zusammenarbeit mit den Gemeinden punkto Radweg sicher gerne zu haben, weil ich oft genug selbst diesen Radweg benutze und weiß, dass es hier Verbesserungspotenzial gibt“, sagt Schönhofer.

Freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit, von links: Bürgermeister Franz Aigner (Scheibbs), der neue Trassen-Besitzer Martin Schönhofer, Vizebürgermeister Andreas Fallmann (Gaming) und Bürgermeisterin Waltraud Stöckl (St. Anton/Jeßnitz). Foto: Christian Eplinger

Sanierungen der Bahnübergänge und Rohrdurchlässe

Bis allerdings das Radweg-Projekt steht, kann es noch einige Zeit dauern. „Das ist durchaus eine langfristige Überlegung“, weiß Schönhofer. In den nächsten ein bis zwei Jahren gilt Schönhofers Hauptaugenmerk jedenfalls dem Leitungsbau und der behördlich schon angeordneten Sanierung der alten Bahnübergänge und Rohrdurchlässe (Umbau auf 100-jähriges Hochwasser-Niveau). „Wir werden die in dem Bescheid vorgeschriebenen Fristen alle einhalten. Das kann ich den Anrainern versprechen. Ich hoffe sogar, dass wir vorzeitig damit fertig sind“, sagt Schönhofer.

Gleich drei Radwegprojekte in Gaming

Mit etwas schaumgebremster Euphorie sieht der designierte Gaminger Bürgermeister und aktueller Vize Andreas Fallmann (SPÖ) das Thema Erneuerung des Radweges zwischen Scheibbs und Purgstall. „Wir sind eine große Gemeinde und haben aktuell gerade drei Radwegprojekte bei uns aufliegen. Zum einen steht ja gerade die Diskussion um den Ötscherland-Express in Verbindung auch mit einer Radwegalternative an. Zum anderen liegt auch das Radwegprojekt Kienberg über Brettl bis hin zum Wiesergraben am Tisch. Für diesen vier Kilometer langen Radweg gäbe es ein fertiges Projekt, nur spielen nicht alle Grundeigentümer mit. Das hat uns etwas zurückgeworfen. Aber aufgrund dieser beiden weiteren Projekte ist klar, dass der Radweg nach Scheibbs – wo es jetzt ja einen gibt – nicht oberste Priorität für uns als Gemeinde Gaming hat. Wenn sich allerdings langfristig etwas ergibt, dann werden wir uns sicher nicht davor verschließen“, sagt Andreas Fallmann.