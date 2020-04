Von den 18 Bezirksgemeinden bleiben weiterhin drei ohne Coronafall: St. Georgen/Leys, Puchenstuben und Wang. Nach wie vor gibt es auch noch keinen Todesfall im Bezirk. "Die Entwicklung insgesamt stimmt mich weiter positiv. Dennoch gerade jetzt dürfen wir nicht unvorsichtig werden", weiß Bezirkshauptmann Johann Seper. Aktuell seien auch noch rund 40 Testergebnisse ausständig.

Während die beiden Stab-Teams der Bezirkshauptmannschaft Scheibbs mittlerweile in der vierten Corona-Krisenwoche schon "eingespielt" sind, häufigen sich derzeit die Anfragen bei der Bezirkshauptmannschaft Scheibbs, von Betrieben, Institutionen und Privatpersonen im Zusammenhang mit Covid-19. "Viele wollen einfach eine Auskunft, was darf man, was darf man nicht. Da ist noch einiges an Erklärungsbedarf nötig", sagt Bezirkshauptmann Johann Seper.

Scheibbser Wochenmarkt öffnet am Karfreitag

Dass langsam, aber sicher doch wieder etwas mehr Normalität zurückkommt, zeigt sich auch in der Bezirkshauptstadt Scheibbs. Dort findet am Karfreitag erstmals wieder der Scheibbser Wochenmarkt statt. "Allerdings in eingeschränkter Form und mit besonderen Sicherheitsrichtlinien. Wir bitten daher auch um Vorbestellungen insbesonders für handgemachte Osterhasenkekse oder Osterlämmer von Manuela Pfitzner", heißt es seitens des Stadtamtes.

Reschinsky-Eis als Ostergeschenk

Und ab Donnerstag muss auch keiner mehr auf Reschinskys Eisspezialitäten verzichten. Die Konditorei Reschinsky bietet in Scheibbs und Wieselburg neben seinem süßen Spezialitäten und Ostersachen aus dem Online-Shop auch Eis-Vorbestellungen (Abholung täglich von 8.30 bis 18 Uhr - mit Mund-Nasenschutz - Achtung Zeiten variieren zwischen Wieselburg und Scheibbs) sowie zusätzlich auch ein besonderes Lieferservice. Spezielle Eissorten können auch als Überraschungs-Ostergeschenk in der Region versendet werden.