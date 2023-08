Steinakirchens Blasmusiker: Sommernachtsfest ohne Sommer

Die Steinakirchner Blasmusikerinnen und Blasmusiker unter der Leitung von Obfrau Andrea Willenpart hatten am Samstag und Sonntag zum „Sommernachtsfest“ auf den Wanger Marktplatz geladen. Dass sich der Sommer an diesen beiden Tagen kein einziges Mal so wirklich zeigte, tat der guten Stimmung keinen Abbruch. „Angesichts der miesen Wetterlage müssen wir mit dem Besuch sehr zufrieden sein. Die Stimmung an beiden Tagen war bestens“, resümierte Andrea Willenpart, die am Sonntag beim Frühschoppen auch die beiden Bürgermeister Franz Sonnleitner (Wang) und Wolfgang Pöhacker (Steinakirchen) begrüßen konnte. Schon am Samstag hatten die Jagdhornbläser, die Pramauer Musikanten aus dem tirolerischen Fieberbrunn und der Veranstalter für Stimmung gesorgt. Den Frühschoppen am Sonntag gestaltete die Musikkapelle Ferschnitz unter Kapellmeister Wolfgang Jungwirth, der auch als Moderator fungierte.

Als Abschluss des zweitägigen Sommernachtsfestes kamen am Sonntagnachmittag die Senior Masters zum Zug. Dieses Projektorchester mit 30 jungen und motivierten Musikerinnen und Musikern aus Steinakirchen und Ferschnitz präsentierte Pop-Hits, Rock-Klassiker und Jazz-Arrangements. Die Senior Masters wurden im Jänner 2023 von der Jugendreferentin Anita Berger gegründet, mit der Intention, moderne Blasmusik-Arrangements aus dem mittlerweile vielfältigen Angebot außerhalb von Polka-Walzer-Marsch zu spielen. Warum der Name Senior Masters? Fast alle Mitwirkenden waren oder sind bei den Junior Masters, dem Jugendorchester am Musikschulstandort Steinakirchen – so kam als logische Folge der Name Senior Masters. Unterstützt auch vom ansässigen Förderverein „Viva la musica“ absolvierte das Orchester bereits einige Auftritte, die zeigen, dass sich die Probenarbeit bezahlt macht.