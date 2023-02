Geburtstagsständchen in der Scheibbser Pfarrkirche

„Ich bin sehr gerne in Scheibbs. Hab auch nicht geglaubt, dass es hier so schön ist“, sagte der Scheibbser Stadtpfarrer Anton Hofmarcher, ein gebürtiger Purgstaller, am vergangenen Sonntag und bedankte sich damit für die Glückwünsche, die ihm seitens der Pfarrgemeinde und der Stadtgemeinde zu seinem bevorstehenden 50er am Sonntag am Ende der Heiligen Messe in der Scheibbser Pfarrkirche überbracht worden waren.

Vom E-Bike-Gutschein über eine Karikatur bis hin zu einer Sonderausgabe der „Kirche Bunt“ und zwei guten Flascherl Wein waren die ersten Geschenke.

Dazu spielte die Stadtkapelle unter Leitung von Siegfried Rabl, die zuvor bei der Heiligen Messe erstmals die „Europamesse“ aufgeführt hatte, ein Geburtstagsständchen, ehe es zur Agape ins Scheibbser Rathaus ging.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.