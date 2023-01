Der Wahlsonntag im Bezirk Scheibbs

Wahlsonntag im Bezirk Scheibbs. In Wieselburg hat Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Nummer zwei der ÖVP-Landesliste, in Begleitung zwei seiner drei Kinder, nach der Heiligen Messe seine Stimme im Kindergarten Weinzierl abgegeben. Bürgermeister Karl Gerstl begrüßte Pernkopf vor dem Wahllokal, an dem sich nach der Messe doch eine längere Schlange gebildet hatte. In den letzten Tagen vor der Wahl war Pernkopf noch eifrig unterwegs - am Samstag sogar am tief verschneiten Hochkar, wo er gemeinsam mit Göstlings Bürgermeister Fritz Fahrnberger um Stimmen geworben hat.

In Göstling war am Freitag auch ÖVP-Bezirksspitzenkandiat Landtagsabgeordneter Anton Erber wahlwerbend mit seinem Palatschinkenwagen unterwegs. Unterstützung bekam er dabei ebenfalls von einem ÖVP-Regierungsmitglied. Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister war mit ihm in Göstling unterwegs.

Auch SPÖ-Bezirksspitzenkandiat Andreas Danner hat am Sonntagvormittag seine Stimme in seiner Heimatgemeinde Lunz am See bereits abgegeben. In den Tagen davor hat er noch eifrig im Bezirk um Stimmen geworben, ebenfalls mit Unterstützung eines SPÖ-Regierungsmitglieds. Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig suchte gemeinsam mit Danner das Gespräch mit potenziellen Wählerinnen und Wählern in ihrer ehemaligen Heimatgemeinde Gresten. "Es ist immer wieder schön, nach Gresten zu kommen - das ist ein wenig wie wenn man nach Hause kommt und viele gute Bekannte trifft", schildert Königsberger-Ludwig.

FPÖ-Landtagsabgeordneter Reinhard Teufel ging am Sonntag mit seiner Gattin in seinem Heimatort Lackenhof zur Wahl und zeigte sich optimistisch. "Die Stimmung für uns ist sehr gut, jetzt ist es wichtig, dass daraus auch Stimmen werden", betonte er gegenüber der NÖN.

(Der Bericht wird am Sonntag laufend ergänzt/upgedatet.)

