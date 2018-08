Das 34. Chopin-Festival in der Kartause Gaming wurde am Freitagabend mit dem Orchesterkonzert in der Kartausenkirche mit dem Symphonischen Orchester der Philharmonie Zabrze unter Dirigent Slawomir Chrzanowski und den Solisten Seong-Hyeon Leem (Bild), Janusz Olejniczak (beide Klavier) sowie Edward Zienkowski (Violine) eröffnet.

| FotoLois.com/Alois Spandl