Wieselburg: FPÖ lud zur Info-Veranstaltung zum Thema Wolf

Gerhard Fallent vom Verein Wolfstopp, selbst betroffen von Wolfsrissen, erklärte aus seiner Sicht Daten, Fakten und Hintergründe zum Thema Wolf. Er will sich aktiv einbringen, um der wolfsfreundlichen Politik der EU, aber auch in Österreich entsprechende Fakten entgegenzusetzen. Auch im Wald- und Mostviertel komme es laut Fallent verstärkt zu Wolfssichtungen in urbanen Gebieten. Fallent fordert „wolfsabwehrende Herdenschutzmaßnahmen, um gewisse Gebiete sicherer zu machen“, und der Wolf seine Scheu nicht gänzlich verliere und „auch den Mensch wieder in sein Beuteschema aufzunehmen“.

Zum Abschluss des Vortrages standen Klubobmann Landtagsabgeordneter Reinhard Teufel und Landtagsabgeordneter Alexander Schnabel im Anschluss zur Diskussion zur Verfügung.