Volvo setzt auf LED-Technologie von ZKW

Der Wieselburger Automotive-Lichtspezialist stattet den brandneuen Elektro-SUV Volvo EX90 mit hochwertigen LED-Scheinwerfern in einzigartigem Design aus. Basis sind digitale HD-Lichtmodule mit über 1,3 Millionen Pixel Auflösung, die ein präzise steuerbares Lichtbild auf der Straße erzeugen. Das Hightech-Licht passt sich dynamisch dem Verkehrsgeschehen an und blendet andere Verkehrsteilnehmer präzise aus.

So trägt das System zu einer hohen Sicherheit für Fahrer, Passanten und Tiere bei. Als einzigartiges Feature können die hochwertigen LED-Scheinwerfer das Tagfahrlicht in der für die schwedische Marke typischen Hammerform aufblinken lassen. Beim Umschalten auf Fernlicht teilt sich das Tagfahrlicht nach oben und unten und gibt den Blick auf den Hauptscheinwerfer frei. „Die einzigartige, markentypische Frontbeleuchtung verbindet außergewöhnliches Design mit innovativer Lichttechnik, die aktiv zu einer hohen Verkehrssicherheit beiträgt“, erklärt Wilhelm Steger, CEO der ZKW Group.

Hochauflösendes LED-Pixellicht trifft einzigartiges Design

Die Scheinwerfer des neuen SUV sind eine Weiterentwicklung des markanten Scheinwerferdesigns, das die Marke erstmals 2015 bei der zweiten Generation des XC90 eingeführt hat. Die LED-Leuchtelemente des Tagfahrlichts bilden das hammerförmige Design, wobei der Kopf in sechs Lichtsegmente unterteilt ist, während der Stiel von zehn weiteren Elementen gebildet wird. Schaltet man auf Hauptlicht um, spaltet sich der Hammer horizontal und der Hauptscheinwerfer wird sichtbar. Die Bewegung dient nicht nur dazu, vom Tagfahrlicht auf das Hauptlicht umzuschalten, sondern unterstreicht auch die Startsequenz des Fahrzeugs mit einem „Zwinkern“ der Scheinwerfer. „Diese animierte Lichtfunktion ist einzigartig und nur bei diesem Hersteller erhältlich“, erklärt Steger.

Der neue Elektro-SUV Volvo EX90 ist mit hochwertigen LED-Scheinwerfern in einzigartigem Design von ZKW ausgestattet. Foto: ZKW Group

Als Basis für den Scheinwerfer verwendet ZKW ein „Segment Light“-Lichtmodul, das Matrix-Fernlicht und Abblendlicht verbindet. Die Signallicht-System vereint Tagfahrlicht, Positionslicht und Blinklicht in der besonders kompakten Form des markanten Designs. Das dank der innovativen Kinematik bewegliche Tagfahrlicht verleiht dem brandneuen SUV ein einzigartiges Erscheinungsbild. Beim Entriegeln des Fahrzeugs blinken die einzelnen Scheinwerferelemente nacheinander auf, bevor sie sich aufklappen und das Fernlicht mit Blinzeleffekt freigeben.

Entwicklung in Wieselburg, Fertigung in Mexiko und China

Der smarte Scheinwerfer wurde am ZKW-Standort in Wieselburg entwickelt und wird bei ZKW in Silao/Mexiko und Dalian/China gefertigt. „Volvo ist zwar ein schwedischer Hersteller, hat aber mit Geely einen chinesischen Mutterkonzern. Wir produzieren Scheinwerfer für alle E-Volvos weltweit in unseren Werken in China und Mexiko und nicht in Österreich oder der Slowakei, unter anderem aufgrund der höheren Personalkosten“, erklärt ZKW Group Pressesprecherin Sandra Simeonidis-Huber auf Nachfrage der NÖN.

Hohe Ansprüche an das Design

Bei der Entwicklung des Hightech-Scheinwerfers mussten unterschiedliche Anforderungen berücksichtigt werden. Einerseits sollte das System unter sämtlichen Umwelteinflüssen mindestens 500.000 Öffnungs- und Schließzyklen standzuhalten. Weiters muss der horizontale Teil des Tagfahrlichts in 500 Millisekunden seine Endlage erreicht haben, um die Hauptlichtfunktionen freizugeben. Außerdem war geringes Gewicht der beweglichen Bauteile bei gleichzeitiger Homogenität des Tagfahrlichts gefordert. „Unsere Entwicklungsabteilung konnte mit viel Engagement die hohen Designansprüche der Marke erfüllen. Durch den Einsatz von recyceltem Kunststoffgranulat und Aluminium aus 40 Prozent recycelten Rohstoffen leisten wir auch einen großen Beitrag zur Nachhaltigkeit“, meint Steger.