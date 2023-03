Scheibbser Verein Willkommen: Neue Sprachen, neues Leben

Drei Mal pro Woche gibt es für 27 Asylwerber in der ehemaligen Krankenpflegeschule in Scheibbs kostenlosen Deutschunterricht, organisiert und finanziert vom Scheibbser Verein „Willkommen – Verein zum Finden einer neuen Heimat“. Sie haben den im September begonnenen Anfängerkurs mit dem A1-Diplom abgeschlossen und bereiten sich auf die nächste Stufe vor. „Zur Zeit unterrichte ich vorwiegend UkrainerInnen, einzelne Personen aus Syrien, aus der Türkei, Chile und Aserbaidschan“, sagt Lehrerin Martina Digruberova.

Seit 2018 das Land Niederösterreich die Förderungen für Asylwerber „mit geringer Bleibewahrscheinlichkeit“ eingestellt hat, heißt es für den Verein jährlich Sponsoren finden und Spenden lukrieren, um die Kurse weiter am Laufen zu halten. Was alles andere als leicht ist, wie Organisator Alois Höger bestätigt. „Wir können immer nur sehr kurzfristig planen. Bis Ende 2023 sind wir ausfinanziert, bis dahin überlegen wir uns einen neuen Weg.“

Pläne für die Zukunft gibt es bereits: „Der Verein ist selbst zu klein, um Förderungen zu lukrieren. Daher ziehen wir in Betracht, eine Kooperation mit einem kleineren, zertifizierten Sprachinstitut einzugehen, um in Scheibbs weiterhin Sprachkurse anbieten zu können.“

Der Verein, betont der Puchenstubner, bleibe in der jetzigen Form und Funktion bestehen: „Der Verein ist nach wie vor für die da, für die er gegründet wurde: Asylwerber, die sich durch die Teilnahme an den Kursen eine positive Abwicklung ihres Asylverfahrens und einen Einstieg in den Arbeitsmarkt erhoffen. Wir wollen helfen, dass Integration durch Sprache gelingt.“ Mehrere Preise hat der Scheibbser Verein „Willkommen – Verein zum Finden einer neuen Heimat“ schon bekommen, unter anderem den Anerkennungspreis des Landes NÖ für Erwachsenenbildung und den Kulturpreis der Stadt Scheibbs. Ein Preis, so es ihn gäbe, fehlt noch in der Sammlung: Der Preis für die Menschlichkeit.

