Neues Lande-Platzl in Hochreit eröffnet

Das Projekt „Für a guats Miteinander bei uns am Land“ besteht seit einigen Jahren und hat zum Ziel, Bewusstsein für ein rücksichtsvolles Verhalten in der Natur zu schaffen und Hilfestellung für dessen Umsetzung zu geben.

„Das neue „LANDe Platzl“ in Göstling dient als Informations- und Bewusstseinsstandort für die lokale Land- und Forstwirtschaft und bietet den Wanderern und Erholungssuchenden nicht nur eine Möglichkeit zur Rast und Erholung, sondern auch einen Einblick in das traditionelle bäuerliche Leben“, erklärt Landeskammerrätin Anita Heigl. Der neue Rastplatz soll die Besucher ermutigen, ihre Umgebung mit Respekt und Achtsamkeit zu behandeln. „Nur so können wir sicherstellen, dass auch zukünftige Generationen diese Schönheit des Naturjuwels genießen können“, meint Monika Zettel, Naturvermittlerin am Hochmoor bei der Eröffnung. Das „Herzstück“ der Besuchereinrichtungen am Hochmoor - Leckermoor bilden der Erlebnisweg mit seinen elf Stationen rund um das Leckermoor und der Schwebesteg, der ins Zentrum des Moores führt.

„Rund 100 „LANDe Platzl“ sind bereits entstanden, die alle dazu beitragen, die Schönheit und Einzigartigkeit des Landes zu bewahren“, betonte letztendlich Gebietsbäuerin Helga Leichtfried.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.