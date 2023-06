Wenn im vollen Bierzelt „Wir sind eine Familie“ erklingt

Standing Ovations, Jubel, Applaus, Gesang und blau-gelbe Fähnchen beim Einzug der niederösterreichischen FPÖ-Granden ins Festzelt mit Landesparteiobmann Udo Landbauer an der Spitze. Mit dabei ein Teil der blau-gelbe FPÖ-Abgeordnetenriege von den beiden Landesräten Susanne Rosenkranz und Christoph Luisser über die Abgeordneten Edith Mühlberghuber oder Richard Punz bis hin zu Volksanwalt Walter Rosenkranz. Die FPÖ füllt wieder Bierzelte. Die Stimmung ist gut, die Partygeier hatten die blaue Anhängerschaft musikalische entsprechend eingestimmt.

Reinhard Teufel als erster Redner

Als erster Redner tritt FPÖ-Klubobmann und Bezirksparteivorsitzender Reinhard Teufel ans Rednerpult, verabreicht den Klimaaktivisten rund um die „Heilige Greta“, die „Apostel der Fridays for Future-Bewegung“ und den „linken Gutmenschen“ eine Breitseite und freut sich, dass die FPÖ in Niederösterreich da ist, um „Politik für die einfachen Leute in den Mittelpunkt zu stellen“.

Vom nächsten Redner, FPÖ-EU-Parlamentarier Harald Vilimsky, bekommt Teufel Lob: „Reinhard ist einer, der viele Jahre eine sehr wichtige konzeptionelle Rolle in der FPÖ gespielt hat und jetzt in Niederösterreich in die erste Reihe getreten ist und dort tolle Arbeit verrichtet.“ Danach bekommen unter dem Jubel der Festzelt-Besucher die LGBT-Bewegung, Ukraine-Sympathisanten und Klimakleber ihr Fett ab. Vilimsky sei froh, dass er hier keine einzige Regenbogenfahne sehe und in einem Land sei, in dem man wisse, wie man mit Klimaklebern umzugehen habe. „Wenn ihr mit dem Traktor oder Auto an Klimaklebern vorbeifahrt oder auch vorbeispaziert, würdet ihr wissen, was zu tun ist - ohne hier irgendetwas reininterpretieren zu wollen“, fügt er noch schnell hinzu. Danach geht es um die „immer weiter nach links abdriftende EU“, in der es „wichtige Bündnispartner wie Viktor Orban“ (bei dessen Namensnennung spontaner Applaus aufkommt) brauche, um die „Irrsinnigkeiten der EU“ zu stoppen.

Landbauer: „Jede Lederhose und jedes Dirndl lieber als diese Papageienauftritte“

Auch Vilimsky bekommt Lob von seinem nachfolgenden Redner Udo Landbauer. „Du bist einer der Architekten, der die vernünftigen patriotischen Kräfte in Europa zusammenführt. Das wird gerade in Richtung EU-Wahl am 9. Juni 2024 wichtig werden“, ist Landbauer überzeugt. Danach widmet sich der Parteiobmann zunächst dem Pride Month. „Ich bin froh, wenn dieser Unfug in zwei Tagen vorbei ist. So ein Kasperltheater. Mir ist jede Lederhose und jedes Dirndl lieber als diese Papageienauftritte“, wirft Landbauer ins Festzelt und kritisiert gleichzeitig auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka als „bestbezahltes Chamäleon der Republik, der am liebsten bei jedem Fenster des Parlaments eine Regenbogenfahne hinaushängen würde.“ Danach folgen bekannte Themen wie Gendern, die notwendige „Schubumkehr in der Asylpolitik“ (mit Seitenhieb auf Innenminister Gerhard Karner, der eher sich zwar gerne als „Hilfssheriff“ sehe aber eher ein „Willkommensklatscher“ sei) und die Neutralität, für die die FPÖ „das einzige effektive Schutzschild“ sei. All das zeige, dass es dringend Neuwahlen in Österreich brauche, um „diese schwarz-grüne Regierung in die Wüste zu schicken und den Weg frei für einen neuen Volkskanzler Herbert Kickl zu machen“.

Lob für FPÖ-Politik in Niederösterreich und Seitenhieb auf Babler-SPÖ

Der darauf einsetzende große Applaus gibt Landbauer Zeit, einen kräftigen Schluck Bier zu trinken, ehe sich der LH-Stellvertreter dem „blauen Wunder von Niederösterreich“ widmet. Hier habe die FPÖ in den ersten 98 Tagen schon bewiesen, dass sie für echte Veränderung stehe, als den Kurs 'alles weiter wie bisher' fortzusetzen. Als Errungenschaften führt er den Wohn- und Heizkostenzuschuss, die Abschaffung der GIS-Landesabgabe, das Schulstartgeld und vor allem die Corona-Entschädigungen an. Am Schluss gibt es nochmals einen Seitenhieb. Dieses Mal ist der „rote Tempo-100-Marxist Andreas Babler“ an der Reihe, der es schaffe, die „Sigi Maurer links zu überholen. Aber das stört uns gar nicht so sehr. Denn damit schafft sich die SPÖ selbst ab und wir werden sie dabei nicht aufhalten“, sagt Landbauer, bevor er gemeinsam mit den Regierungsmitgliedern und den Rednern auf der Bühne sowie den Anhängern im Festzelt unter Schwenken der blau-gelben und rot-weiß-roten Fahne die Landeshymne singt. Zum Abschluss wird dann nochmals lautstark „Wir sind eine Familie“ angestimmt, gibt es einen „blauen Bieranstich“ und werden zahlreiche Selfies mit Udo Landbauer geschossen.

Übrigens: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner oder andere VPNÖ-Regierungsmitglieder wurden in allen drei Reden mit keiner einzigen Silbe erwähnt.