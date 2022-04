Die gute Nachricht Apotheke Wieselburg sammelte über 5.000 Euro für Ukraine-Hilfe

Wieselburgs Apothekerin Petra Esletzbichler mit der Spendenbox. Foto: Patrick Mangeng

Die Apotheke Wieselburg hatte in der Woche von 14. bis 19. März eine Spendenbox aufgestellt und für die Ukraine-Hilfe gesammelt. Die Kunden spendeten insgesamt 2.630 Euro. Apothekerin Petra Esletzbichler verdoppelte den Betrag und überwies schließlich insgesamt 5.260 Euro an die Ukraine-Hilfe von Nachbar in Not.