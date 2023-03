Bevölkerungsanzahl: Bezirk Scheibbs weist positive Bilanz auf

Hauptanteil daran hat die Stadtgemeinde Wieselburg, die ihre Bevölkerungsanzahl im Jahr 2022 um 208 Hauptwohnsitzer oder fast fünf Prozent gesteigert hat und mit Jahresbeginn bei 4.666 Einwohnern hält. Ebenfalls um fast fünf Prozent steigern konnte die Gemeinde Wolfpassing ihre Einwohnerzahl – sie hält nun bei 1.732 Einwohnern.

Den zweitgrößten absoluten Zuwachs an Einwohnern verzeichnet die Bezirkshauptstadt Scheibbs mit einem Einwohnerplus von 90 Personen. Mit 4.240 Einwohnern hat Scheibbs erstmals wieder seit Jänner 2017 die 4.200-Einwohner-Grenze überschritten. Zum Vergleich: Der absolute Top-Wert in Scheibbs liegt schon 18 Jahre zurück. Im Jänner 2005 zählte man in Scheibbs 4.390 Einwohner. Absolut gesehen die meisten Einwohner leben nach wie vor in der Marktgemeinde Purgstall. Allerdings bedeuten die 5.368 Einwohner „nur“ ein Plus von sechs Einwohnern gegenüber 2022.

Ebenfalls über ein Plus von fünf Einwohnern darf sich die bevölkerungsmäßig kleinste Gemeinde im Bezirk freuen. Puchenstuben zählt im Jänner 2023 277 Hauptwohnsitzer.

Fünf Gemeinden des Bezirks weisen eine negative Jahresbilanz auf: Gresten-Land, Lunz am See, St. Anton/Jeßnitz, Steinakirchen und Wang. Keine Veränderung bei der Einwohnerzahl gibt es in Oberndorf.

Bevölkerung Jänner 2023:

Gaming 2.941 (01/2022: 2.897)

Göstling 2.015 (1.988)

Gresten 1.989 (1.984)

Gresten-Land 1.490 (1.499)

Lunz am See 1.758 (1.786)

Oberndorf 3.000 (3.000)

Puchenstuben 277 (272)

Purgstall 5.368 (5.362)

Randegg 1.868 (1.863)

Reinsberg 1.073 (1.070)

St. Anton/Jeßnitz 1.146 (1.169)

St. Georgen/Leys 1.330 (1.327)

Scheibbs 4.240 (4.130)

Steinakirchen 2.325 (2.328)

Wang 1.370 (1.394)

Wieselburg 4.666 (4.458)

Wieselburg-Land 3.432 (3.405)

Wolfpassing 1.732 (1.651)

Bezirk42.010 (41.583)

-ce-, Quelle: Statistik Austria

