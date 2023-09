Bildungspreis für Lunzer Schulprojekt

Wie vielseitig das Element Wasser ist, wurde bei einer facettenreichen Projektarbeit an der Mittelschule Lunz, geleitet von Valentina Leitner und Lisa Paumann, in den Fokus gestellt. Neben einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema Wasser durch abwechslungsreiche Experimente und detaillierte Referate, begeisterte das Schulprojekt vor allem mit einem selbst gestalteten Pixibuch. Anhand der kleinen Hauptfiguren Moli und Küli in Form von Wassermolekülen, wurde der Wasserkreislauf in eine mitreißende Geschichte verpackt und so auch für jüngere Kinder verständlich aufbereitet. In der Euphorie entstand außerdem die Idee, diese Geschichte mit Rätseln und Forscheraufgaben zu untermalen. Mithilfe einer zugehörigen Forscherbox können so spannende Experimente durchgeführt und ein geheimer Code geknackt werden.

Beim diesjährigen Bildungspreis „Klasse! Lernen. Wir sind digital.“ wurde die Kreativität der Schülerinnen und Schüler der zweiten und vierten Mittelschulklasse, mit Unterstützung der Lehrerinnen und Projektleiterinnen Valentina Leitner und Lisa Paumann, mit einem von nur sieben Anerkennungspreisen belohnt. Am 6. September erfolgte im Rahmen des Ars Electronica Festivals in Linz die feierliche Übergabe.

„Es ist eine Freude zu sehen, wenn Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse Mittelschule ihr erworbenes Wissen anwenden, aus diesem altersgerechte Unterrichtsinhalte für die erste Volksschulklasse vorbereiten und anschließend ein gemeinsames Experimentieren, Forschen und Lernen stattfindet“, freut sich Direktor Thomas Holzgruber gemeinsam mit seinem Lehrerteam über den großen Erfolg des Schulprojekts.