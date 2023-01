Burgus Teufeln unterstützten das Christkind in Oberndorf

Werbung

Mit einer namhaften Spende unterstützten die Oberndorfer Perchtengruppe Ingrid Lechner aus Oberndorf, die an einer seltenen Form von Muskelschwäche leidet und einen Rollstuhl um die 4.500 Euro benötigt, um die Leiden etwas zu lindern. Die Burgus Teufeln hatten mit dem Aufstellen einer Spendenbox am Ägidikirtag und beim Adventmarkt sowie der Nikolausaktion einen vierstelligen Betrag gesammelt und übergaben diesen zu Weihnachten an Ingrid Lechner. Um den Rollstuhl ankaufen zu können, wird allerdings noch Unterstützung gebraucht.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.