FF-Kommandant als Retter

Ausgerechnet vor der Herz-Jesu-Kirche kam es zu einem Vergaserbrand. Rauch und erste Flammen drangen aus dem Motorraum. Dunkl griff vergeblich zu seinem Feuerlöscher, denn der funktionierte nicht. Hilflos stand er neben dem wertvollen alten Wagen, der in Flammen aufzugehen drohte. „Aber dann bekam ich neben der Kirche fast göttliche Hilfe“, erzählt Dunkl

Denn just in diesen dramatischen Augenblicken kam Feuerwehrkommandant Franz Hofmarcher aus Steinakirchen am Ort des Geschehens vorbei, stoppte seinen Wagen am Gehsteig, ergriff seinen Feuerlöscher und erstickte in einer Blitzaktion die Flammen im Motorraum des Lancia Flaminia. „Er hat danach gemeint, dass das eine Selbstverständlichkeit war, aber das ist es nicht. Ich möchte mich bei ihm herzlich bedanken und auch gleich bei allen anderen Idealisten der freiwilligen Feuerwehren für ihren Einsatz“, sagt Dunkl. Sein Oldtimer hat zwar Schaden genommen, kann aber repariert werden. Hätte das Feuer noch länger gewütet, wäre das wohl nicht möglich gewesen, denn Ersatzteile für das Lancia Flaminia-Cabrio, von dem insgesamt nur 180 Stück produziert wurden, sind natürlich auch in der Oldtimer-Szene kaum zu bekommen.

