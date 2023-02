Die gute Nachricht Firmlinge aus Steinakirchen spenden mit Herz

Die Steinakirchner Firmlinge zeigen soziales Engagement. Im Bild (vorne von links) Philip Eisenbarth und David Resch mit Mia Gschossmann und Maximilian Schagerl (mit den Schildern) sowie Larissa Haas, Evelyn Offenberger, Karoline Sieberer, Sarah Fuchs, Elena Bichlmayr, Simon Kern, Marvin Luger, Lisa Falkensteiner und Felix Jungwirth. Foto: Pfarre Steinakirchen

„Gib dem Glauben dein Gesicht!“, unter diesem Motto steht die Firmvorbereitung in Steinakirchen. Im Zuge dessen luden die Jugendlichen am Sonntag vergangener Woche zum Pfarrfrühstück in das Pfarrzentrum ein. Den Reinerlös der Veranstaltung im Wert von 1.000 Euro beschlossen die Firmlinge an zwei Herzenprojekte zu spenden.