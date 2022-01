Gewinnsegen nach Einkauf in Wieselburg

Nun wurden die Boxen entleert. „1.700 vollständig ausgefüllte Teilnahmekarten nahmen an der Schlussverlosung teil, das bedeutet 6.800 Einkäufe in Wieselburg“, so der Vorsitzende des Stadtmarketings Wieselburg Josef Lechner zufrieden. 15 Gewinner durften sich über Wieselburger 10er bzw. CityCenter Gutscheine im Wert von 150 bis 1.500 Euro freuen. In Summe wurden so 7.600 Euro ausgespielt. Zu den ersten drei „Glückskindern“ zählen Regina Koppendorfer aus Purgstall. Sie darf sich über 1.500 Euro-Gutscheine freuen, so wie Leopold Hürmer aus Wieselburg und Eduard Gashi aus Krummnußbaum.