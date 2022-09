Haus der Wildnis in Lunz am See: Die etwas andere Baumschule

Die Ausstellung ist mit modernster Museumstechnik wie VR-Brillen, 180-Grad-Kino oder ein 6D-Urwalderlebnis ausgestattet. Im W3 Labor gibt es Workshops für alle Schulstufen zu Themen wie „Wunderwelt Boden“, „Lebensraum Urwaldbaum“ oder „Wasserleben“. Auch Exkursionen in der Region Wildnisgebiet sind möglich. Das Haus der Wildnis erklärt die Faszination Urwald vom Waldboden bis zur Baumkrone und bietet eine ideale und praxisnahe Ergänzung zum schulischen Lehrplan. Workshops zum Thema „Wasser“ bietet man in Kooperation mit dem WasserCluster Lunz an. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, Schulausflüge nach Lunz zu buchen.

„Wenn wir wollen, dass auch zukünftige Generationen unser UNESCO Weltnaturerbe Dürrenstein-Lassingtal schätzen und schützen, dann müssen wir jetzt mit der Bewusstseinsbildung für diesen Schatz bereits in der Schule anfangen. „Jede Schulklasse sollte zumindest einmal das Haus der Wildnis besucht haben. Das Programm ist aber so vielfältig, dass sich auch ein Wiederkommen lohnt“, ist Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf überzeugt. Denn in einem Gramm Waldboden leben mehr Organismen, als es Menschen auf der Erde gibt.

Angefangen bei einstündigen Führungen reicht das Angebot von zwei, vier- oder sechsstündigen Workshops (Science Days) bis hin zu einer drei-, vier oder fünftägigen Science-Week oder modulartigen Vermittlungsprogrammen. Das gesamte Vermittlungsprogramm sowie Infos zu Preisen und Buchung gibt es auf www.hausderwildnis.at/schulen

