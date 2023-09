Am Freitag der Vorwoche war es so weit. Im Mendlingtal, das heuer sein 25. Bestandsjubiläum feiert, konnte der 30.000ste Besucher in diesem Jahr begrüßt werden. Auf die Familien Löschenbrand und Steinbauer aus Hürm (Bezirk Melk) wartete beim Eingang in den Erlebnisweg die Belegschaft der Gemeinde Göstling, allen voran Bürgermeister Friedrich Fahrnberger und Mitarbeiter, um zu gratulieren.