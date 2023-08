Enkerl erbrach sich Weinburger Familie in Nöten: Puchenstubner retteten Tagesausflug

Monika Wiebogen mit ihrem Enkel Jakob auf der Bürgeralm. Aufgrund der großen Hilfsbereitschaft der beiden Puchenstubner konnte die Familie den Tagesausflug noch in vollen Zügen genießen. Foto: privat

A uf einem Tagesausflug geriet eine Familie aus Weinburg in eine Notlage und hat in Puchenstuben eine Welle an Hilfsbereitschaft erfahren.

Am 29. Juli brach eine vierköpfige Familie aus Weinburg (Bezirk St. Pölten-Land) zu einem Tagesausflug auf die Bürgeralm in Mariazell auf. Im Gemeindegebiet von Puchenstuben mussten sie jedoch einen ungeplanten Stopp einlegen. Denn das jüngste Mitglied im Auto, der zweieinhalbjährige Jakob, musste sich vermutlich aufgrund der kurvigen Straßen übergeben. „Das ganze Auto war voll davon, und natürlich mein Enkelkind auch. Wir wussten gar nicht, wie wir das alles wieder sauber bekommen sollten“, schildert Großmutter Monika Wiebogen. Doch dann kamen Helga Herzog und Günter Tiefenbacher ins Spiel. Die beiden Puchenstubner sind auf die Familie aufmerksam geworden. „Sie haben uns zugerufen, ob wir Hilfe benötigen“, erzählt Monika Wiebogen. Und diese Hilfe ging über das übliche Maß an Hilfsbereitschaft weit hinaus. „Denn wir durften Jakob sogar in ihrem Haus unter die Dusche stellen. Außerdem haben sie uns einen sauberen Kindersitz geborgt“, sagt Wiebogen, die zum Glück noch Reservekleidung für den Kleinen mit dabei hatte. So konnte Frau Wiebogen mit ihrem Enkel, der Tochter und dem Schwiegersohn die Fahrt fortsetzen und einen entspannten Tag auf der Bürgeralm verbringen. „Auf der Heimfahrt haben wir uns dann unseren gereinigten Kindersitz bei den beiden freundlichen und so hilfsbereiten Puchenstubnern wieder abgeholt“, meint Frau Wiebogen, die sich im Namen ihrer Familie auf diesem Weg nochmals bei den beiden bedanken möchte.