Vorbildlich gebaut in Wieselburg

14 Bauprojekte wurden nun von einer siebenköpfigen Fachjury unter Patronanz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit Plakette und Urkunde ausgezeichnet. Unter den Siegerprojekten ist auch die von der g.o.y.a. ZT GmbH aus Wien geplante und seit 2018 bewohnte Wohnhausanlage der WET in der Neubaugasse 10 in Wieselburg mit insgesamt 58 Wohneinheiten.

„Die frei zueinander angeordneten und in ihrer Grundrissgestaltung polygonal ausformulierten vier Baukörper der Wohnanlage bestechen durch hohe außen- und innenräumliche Qualitäten und bieten ansprechende Raumerlebnisse und kommunikative Begegnungszonen. Die verwendeten Materialien sind hochwertig und in ihrem farblichen und gestalterischen Konzept so aufeinander abgestimmt, dass ein elegantes architektonisches Gesamterscheinungsbild entsteht. Verschiebbare Sonnenschutzelemente aus Holzlatten sorgen für Sicht- und Sonnenschutz, die örtliche Biomasse für eine ökologische und nachhaltige Wärmeversorgung und lässt die Wohnanlage zu einem beispielgebenden Projekt im geförderten Wohnbau werden“, heißt es in der Jurybegründung.