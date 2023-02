Die letzten beiden Tage im Hutmoden-Geschäft .

Ihre letzten beiden Tage wird Ingrid Müller am Montag und Dienstag dieser Woche in ihrem Hutmoden- und Lederwaren-Fachgeschäft in Wieselburg stehen. Mit 28. Februar sperrt sie ihr Geschäft, das sie im Oktober 2003 in der Wieselburger Hauptstraße eröffnet hat, für immer zu.