Abkühlung im natürlichen Nass

Lunzer See: Der Lunzer See ist der einzige natürlich entstandende und zugleich auch kälteste See in Niederösterreich und lädt zu Badespaß vor einer imposanten Berg-Kulisse ein – und das bei hervorragender Wasserqualität. Die Wasserfläche des Lunzer Sees erstreckt sich über 68 Hektar, die mittlere Tiefe liegt bei 20 Metern, die maximale Tiefe bei 34 Metern. Wer sich nur einmal kurz abduschen möchte, der ist bei dem vor wenigen Jahren von der Gemeinde errichteten „Lunzer Platzl“ am hinteren Seeende genau richtig. Wer einen längeren Badeaufenthalt plant, der ist im Lunzer Seebad mit einer 4.000 m² großen Liegewiese bestens aufgehoben. Zudem gibt es ein Buffet und entsprechende Umkleidekabinen. Vom Sprungturm aus kann man in den erfrischenden See eintauchen. Unweit des Seebads gibt es die Möglichkeit, Elektroboote oder Tretboote auszuleihen.

Bewertung: Buffet: im Seebad vorhanden, Getränke, Snacks, kleine Speisen, Eis, teilweise selbst gemachte Mehlspeisen; barrierefreier Einstieg: ins Seebad: Ja; in den See: Nein; Parkmöglichkeiten: ausreichend vorhanden, gebührenpflichtig (2 Euro pro 1,5 Stunden, Tageskarte 6 Euro); Hunde: im Seebad: nein; Schattenplätze: natürliche Beschattung durch Bäume, zudem gibt es Sonnenschirme zum Ausleihen.

Blindenmarkter Auseen: Ein naturnahes Badevergnügen erwartet Gäste ebenso im Auseegebiet in Blindenmarkt. Die drei Seen warten mit guter Wasserqualität auf. Komplettiert wird das Freizeitangebot vor Ort durch Tischtennistisch und Beachvolleyball-Platz. Die Wege rund um die Seen laden außerdem zum Spazieren und Radfahren ein.

Bewertung: Buffet: mehrere Buffets und Bistros mit Getränken, Snacks und kleinen Speisen; barrierefreier Einstieg: ist vorhanden ; Parkmöglichkeiten: großer Parkplatz mit E-Tankstelle; Hunde: Hunde dürfen mitgebracht werden, in den Seen herrscht aber Hundebadeverbot; Schattenplätze: einige Naturschattenplätze.

Das Ybbsflussbad in Göstling im Dr.-Steppan-Park ist besonders idyllisch gelegen. Foto: Georg Perschl

Ybbsflussbad Göstling: Das Göstlinger Flussbad im Dr.-Steppan-Park liegt direkt am Ybbstalradweg. Im Oberen Ybbstal war und ist der Fluss immer ein Naturjuwel und an heißen Sommertagen bietet das glasklare Gebirgswasser die perfekte Abkühlung. Für 20 Grad Wassertemperatur muss die Sonne schon ein paar Tage scheinen. Kinder können hier nicht nur am Spielplatz spielen, sondern auch am Ufer der Ybbs Steine und Sand schleppen, Wehren bauen und Kanäle fluten lassen. Die Parkhütte bietet schattige Sitzgelegenheiten und eine kleine Bistrokarte stillt Hunger und Durst. Umkleidemöglichkeiten finden Sie im nebenstehenden Toilettenhäuschen.

Bewertung: Buffet: Parkhütte mit kleiner Karte; barrierefreier Einstieg: ja; Parkmöglichkeiten: beim Parkplatz des Solebads; Hunde: ja; Schattenplätze: vorhanden; Grillplatz: vorhanden.

Ybbsflussbad Hollenstein: Eine weitere gute Bademöglichkeit am Ybbstalradweg bietet das Strandbad Hollenstein. Hier findet man nicht nur Abkühlung in der kristallklaren Ybbs, sondern kann auch versuchen, im Sautrog die Balance zu halten oder sich auf der Luftmatratze über die sanften Wellen treiben lassen. Das Flussbad verfügt über zwei natürliche Becken, ein tieferes für geübte Schwimmerinnen und Schwimmer sowie ein flacheres, ruhigeres, das zum Planschen einlädt. Die große Liegewiese bietet genügend Platz zum Sonnenbaden, Getränke und Snacks gibt es beim Buffet und bei der großen Grillstelle kann man den Abend gemütlich ausklingen lassen. Am Samstag, 1. Juli, findet hier das Strandbadfest mit dem Live-Act Luke & The Gang statt.

Bewertung: Buffet: Getränke, Snacks und hausgemachte Mehlspeisen; barrierefreier Einstieg: ist vorhanden; Parkmöglichkeiten: ausreichend vorhanden; Hunde: sind im Strandbad nicht erlaubt; Schattenplätze: Naturschattenplätze und genügend Schirme vorhanden.

Im Strandbad Hollenstein findet man an heißen Sommertagen Abkühlung in der kristallklaren Ybbs. Foto: Freizeitverein Hollenstein

Donausee Weitenegg: eine Bademöglichkeit vor ganz besonderer Kulisse bietet das Freizeitzentrum Weitenegg in Leiben. Zu Füßen der Ruine finden Wasserratten jeglichen Alters einen familienfreundlichen Badestrand samt Duschen, Tretbootverleih, Aquajump, Surfmöglichkeiten und Kinderspielplatz vor. Außerdem lockt ein Beachvolleyball-Platz zu einem sportlichen Sommernachmittag.

Bewertung: Buffet: Snacks für den kleinen Hunger; barrierefreier Einstieg: ist vorhanden; Parkmöglichkeiten: gratis möglich; Hunde: Hundezone vorhanden; Schattenplätze: teils natürliche Beschattung.