Waldjugendspiele im Bezirk Scheibbs – Preise offiziell übergeben

Kurz vor Schulschluss durften sich die an den NÖ Waldjugendspielen teilgenommenen Schulklassen über ihre Preise freuen. Die Preisverleihung an den Sieger der diesjährigen Waldjugendspiele, der Klasse 2B der NÖMMS Gresten, fand durch Bezirksforsttechniker Gernot Kuran statt. Auf Platz zwei im Bezirkswettbewerb landete die Klasse 2 der MS Randegg. Bezirksförster Thomas Schwarzinger gratulierte zu den tollen Leistungen. Bezirksförster Günther Blankenbichler überreichte der Klasse 2B der MS Oberndorf die wohlverdienten Urkunden zum Erreichen des dritten Platzes. Auch die Vertreter des Sponsors Raffeisenbank Mittleres Mostviertel beglückwünschten die Klassen. Die traditionellen Trophäen – motorsägengeschnitzte Bäumchen – erhalten einen besonderen Platz in den Klassenzimmern.