FH Wieselburg: KI für nachhaltige Landwirtschaft

Künstliche Intelligenz wird in immer mehr Bereichen eingesetzt. Auch in der Landwirtschaft spielt die KI-Technik bereits eine wichtige Rolle. Damit Österreich hierbei an vorderster Stelle dabei ist, stellten Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig und Digitalisierungssekretär Florian Tursky das Projekt „AgrifoodTEF“ vor. Dabei handelt es sich um ein Netzwerk von Testzentren in Europa. Das Ziel ist es, Unternehmen und Start-ups aus dem Agrar- und Lebensmittelproduktionssektor bei der Produktentwicklung von KI- und Robotik-Lösungen zu unterstützen. Die FH Wiener Neustadt ist einer der heimischen Projektpartner.

„KI, Sensortechnik und Robotik sind Themen für landwirtschaftliche Betriebe und Forschungsschwerpunkte an der FHWN. Unser Studiengang Agrartechnologie & Digital Farming in Wieselburg bietet einzigartige Studienbedingungen. Teil der TEF Agrifood zu sein, bedeutet für unsere Studierenden und Forschenden europäische Vernetzung und die Chance, mit unseren Partnern KI-Lösungen im Spitzenfeld zu entwickeln. Wir unterstützen damit eine nachhaltige europäische Agrartechnologie“, sagt FHWN-Geschäftsführer Armin Mahr.

Um das Ziel der europäischen Strategie für künstliche Intelligenz zu erreichen und die Entwicklung sowie den Einsatz von KI zu optimieren, werden durch die Europäische Kommission sogenannte „Test- and Experimentation Facilities“ (TEF) in vier verschiedenen Sektoren gefördert. Die Bereiche sind manufacturing, healthcare, smart cities and communities und agri-food. An „AgrifoodTEF“ sind insgesamt die acht Länder Italien, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Belgien, Schweden, Polen und Österreich beteiligt. In Österreich werden fünf Millionen Euro gefördert.

„Ein wesentlicher Teil der Verwaltung, Buchhaltung und Förderantragstellung findet auf den meisten Höfen bereits digital statt. Nun müssen wir ein Umfeld schaffen, damit die Digitalisierung und die damit einhergehenden größeren Veränderungen, bei der täglichen Arbeit im Stall und auf den Feldern, erfolgreich umgesetzt werden kann. Wir müssen Digitalisierung in der Landwirtschaft aktiv aufgreifen und vorantreiben, um die Chancen auch für die kleinstrukturierte österreichische Landwirtschaft zu mobilisieren. Mit „AgrifoodTEF“, an dem Josephinum Research in Wieselburg beteiligt ist, bieten sich enorme Möglichkeiten, Anwendungen der Künstlichen Intelligenz und Robotik im Agri-Food-Bereich zu testen und an einem hochprofessionellen europäischen Netzwerk teilzunehmen“, erklärt Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig.