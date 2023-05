Wieselburgs Bürgermeister lud zum Frühstück ins Rathaus

Rund 200 Bürgerinnen und Bürger folgten am Samstag der Einladung von Bürgermeister Josef Leitner zum Bürgermeisterfrühstück im Wieselburger Rathaus. Neben kulinarischen Köstlichkeiten gab es sehenswerte Informationskampagnen zu unterschiedlichen Themen.

Die vorgestellten Projektbereiche:

Das neue Betriebsservice der Stadtgemeinde Wieselburg (vertreten vor Ort durch Margaretha Bewersdorff)

Community Nursing, Tagesbetreuungszentrum, Betreutes Wohnen (vor Ort Manuel Wurm)

Entwicklungskonzepte Raumordnung, Bauamt (vor Ort Thomas Lichtenschopf und Robert Picker)

JUSY (vor Ort Leiterin Manuela Zimprich)

Umweltstadt Wieselburg

Gesundheitsstadt Wieselburg

Bildungsstadt Wieselburg

Jugendprojekte wie Lernservice, Street Art (vor Ort Gabriela Dorn-Scheruga)

Projekte (auch, aber nicht nur für die Jugend) wie WerkStadt Wieselburg, Reparatur-Café (vor Ort Gabriela Dorn-Scheruga)

Dazu präsentierten Bürgermeister Josef Leitner und Gabriela Dorn-Scheruga auch die Ergebnisse der erst kürzlich über das Bürger-WhatsApp durchgeführten Bürgerbefragung. 272 WhatsApp-Community-Mitglieder haben von 12. bis 28. April an dieser Online-Befragung teilgenommen. „Da sind natürlich auch einige Auswärtige dabei und es ist sicher kein repräsentativer Wert für die Wünsche der Wieselburgerinnen und Wieselburger, aber doch ein Anhaltspunkt, was für uns in Zukunft wichtig sein wird“, weiß Bürgermeister Josef Leitner. An der Spitze der „Wunschliste“ der Teilnehmer stehen die Projekte Stadtzentrum-Entwicklung, Naturräume, neue Radwege, kleinräumiger öffentlicher Verkehr und Outdoor-Bewegungsangebot.

Neben der Information und dem Frühstück standen auch Turmführungen auf den Rathausturm auf dem Programm. Hier konnte man sich einen herrlichen Blick auf das Stadtgebiet erlauben. Jeder Besucher und jede Besucherin erhielten zudem den druckfrischen neuen Stadtplan und die ebenfalls nagelneuen Pins der Stadtgemeinde Wieselburg.

