NÖ LAK auf Betriebsbesuchstour im Mostviertel

NÖ LAK-Präsident Andreas Freistetter und sein Team tauschten sich im Rahmen der Betriebsbesuchstour mit zahlreichen Beschäftigten in der Land- und Forstwirtschaft über aktuelle Themen aus. „Der direkte Austausch mit unseren Mitgliedern ist für uns ein wichtiger Gradmesser, um zu wissen, wo wir als Arbeitnehmer-Interessenvertretung helfen und unterstützen sollen“, verdeutlicht Andreas Freistetter die große Bedeutung von Betriebsbesuchen.

Die aktuelle Tour führte Andreas Freistetter, seine Stellvertreterin Josefa Czezatke, Vizepräsident Karl Orthaber und Kammeramtsdirektorin Bianca Pörner in zahlreiche land- und forstwirtschaftliche Betriebe. Neben Betrieben im Bezirk Melk machten die Mitglieder der NÖ LAK unter anderem auch Halt beim „Lebensmitteltechnologischen Zentrum“ am Josephinum Wieselburg, bei der „Landwirtschaftlichen Bundesversuchswirtschaften GmbH“ in Wieselburg, beim Futtermittellabor Rosenau in Wieselburg-Land sowie beim Lagerhaus in Purgstall.

Neues Bildungsprogramm und Vorteilsangebot

Die Gespräche mit den Beschäftigten in den besuchten Betrieben nutzte die NÖ LAK auch zur Bewerbung ihrer zahlreichen Weiterbildungsangebote und Förderungen. „Wir bieten unseren Mitgliedern ein eigenes Bildungsprogramm mit vielfältigen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Dazu gibt es mit der IQ-Card ein neues, attraktives Vorteilsangebot, beim dem unsere Mitglieder Geld beim Tanken sparen können“, berichtet Andreas Freistetter über aktuelle Neuerungen.

„After Work“ zum besseren Netzwerken

Zum gemütlichen Ausklang des Tages lud die NÖ LAK zum „After Work“ ins Raiffeisen Lagerhaus Purgstall und durfte sich dabei über den Austausch mit zahlreichen interessierten Mitgliedern freuen.

„Nach der schwierigen Coronaphase haben wir diese Gesprächsrunden ins Leben gerufen, damit sich Beschäftigte und unsere Funktionäre in den Regionen austauschen und besser vernetzen können“, meint NÖ LAK-Präsident Andreas Freistetter abschließend.