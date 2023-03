Bauland-Umwidmung in Schadendorf: „Wollen Dorfstruktur erhalten“

Und täglich grüßt das Murmeltier. Die Landgemeinde ist in ihren Dörfern auf der Suche nach Baugrundstücken. „Als Gemeinde sind wir immer auf der Suche nach verfügbarem Bauland für Einfamilienhäuser, da leider viele Baulücken in vorhandenen Siedlungsgebieten nicht verfügbar sind“, erklärt Bürgermeister Karl Gerstl (ÖVP) gegenüber der NÖN schon seit Jahren.

2021 hat man in Brunning einen Anlauf unternommen. Sieben neue Bauparzellen sollten damals auf Bauland nur für Einfamilienhäuser umgewidmet werden. Bei der geheimen Abstimmung in der Gemeinderatssitzung, bei der zahlreiche Brunninger anwesend waren, stimmten nur sieben von 19 anwesenden Mandataren dafür – trotz deutlicher ÖVP-Mehrheit. Zehn Mandatare stimmten dagegen, zwei enthielten sich der Abstimmung.

Jetzt droht am 23. März in der nächsten Gemeinderatssitzung ein ähnliches Szenario. Allerdings in einem anderen Dorf. Dieses Mal geht es um Schadendorf. Rund 40 Einwohner leben direkt in Schadendorf. Jetzt will dort ein Landwirt der Gemeinde 5.000 m² Ackerfläche, am südlichen Ortsrand gelegen, verkaufen. Die Gemeinde will diese sechs Bauparzellen auf Bauland als auch als Energiegewinnungsstätte umwidmen. „Diese Parzellen sollen maximal für Doppelhäuser genutzt werden. Hinter diesen Plänen steckt weder irgendeine Genossenschaft noch wollen wir diese Umwidmung ausweiten. Wir wollen Möglichkeiten schaffen, dass sich in unseren Dörfern neue Familien ansiedeln können“, erklärt Bürgermeister Karl Gerstl gegenüber der NÖN. Außerdem seien laut Gerstl diese Flächen schon seit 2014 im Entwicklungskonzept der überregionalen Raumordnung als mögliche Baulandflächen ausgewiesen.

Für die Schadendorfer ist Projekt ein „rotes Tuch“

Für einen Großteil der Schadendorfer ist diese geplante Umwidmung trotzdem ein rotes Tuch. „Hier wird die Dorfstruktur zerstört und wertvolles Ackerland versiegelt. Auf der einen Seite predigen alle Klimaschutz und auf der anderen Seite wollen wir weiterhin beste Ackerflächen zubauen. Und das gegen den Willen der hiesigen Bevölkerung und Bauernschaft“, betont Anrainer Hannes Schwaighofer. Außerdem befürchten die Schadendorfer, dass es nicht bei den 5.000 m² bleibt. Denn immerhin ist das ein Teil des größten Ackerlandes der Katastralgemeinde (insgesamt neun Hektar).

Die Schadendorfer haben in ihrem Dorf Unterschriften gegen die Umwidmung gesammelt. Rund 90 Prozent der Dorfbewohner hätten dagegen schon unterschrieben, schildert Schwaighofer. Auch mittels großem Transparent will man seit Freitag die übrigen Gemeinderäte „wachrütteln“.

Bürgermeister Karl Gerstl und vor allem auch Finanzreferent Franz Rafetzeder, seines Zeichens Bezirksbauernkammerobmann, werfen die Schadendorfer eine Doppelmoral vor. Denn als Bauernvertreter könne man einerseits nicht predigen, weniger agrarische Landwirtschaftsfläche zu verbauen, um die Ernährungssouveränität nicht zu gefährden, und andererseits solche Projekt unterstützen.

„Hier Doppelmoral anzuführen ist genauso fehl am Platz, wie die Ernährungssicherheit anzusprechen. Wir haben beim Rind- und Schweinefleisch immer noch Überproduktion“, sagt Gerstl. Auch Kammerobmann Franz Rafetz eder hält den Begriff „Doppelmoral“ für übertrieben. Aber er gesteht, bei diesem Thema durchaus in einem Zwiespalt zu sein. „Auf der einen Seite steht die Versiegelung von landwirtschaftlichem Boden, auf der anderen die Weiterentwicklung der ländlichen Gemeinden. Ohne Bauland-Erschließung gerade für Einfamilienhäuser kommen wir in ein Abwanderungsdilemma. Wir haben zwar in der Gemeinde rund 100 unbebaute Bauparzellen, aber die sind für Gemeinde und Bürger nicht greifbar, weil die Grundeigentümer sie nicht verkaufen wollen und es dort noch keinen Bauzwang gibt“, weiß Rafetzeder.

Allerdings müssten sich künftige Bauwerber bewusst sein, dass sie weiterhin direkt an landwirtschaftliche Äcker anschließen.

