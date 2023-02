Gesundheits-Vortrag in Scheibbs: „CO₂ merkt man nicht“

Saubere Luft in Innenräume war ein unterschätztes und wenig diskutiertes Thema – bis Corona. Aufgegriffen wurde es jetzt durch den Vortrag „Gesundheit und mehr Wohlbefinden durch saubere Raumluft“ der Gesunden Gemeinde Scheibbs, zu dem der renommierte Lungenfacharzt Arschang Valipour und Stefan Radl von der Technischen Universität Graz eingeladen waren.

Nach einem kurzen Impulsvideo über den Zusammenhang von Gesundheit, gutem Lernerfolg und Arbeitsleistung informierte Stefan Radl über die verschiedenen technischen Möglichkeiten für saubere Luft in Innenräumen. Der Anlagentechniker schildert die negativen Auswirkungen schlechter Raumluft: „Zu viel CO₂ in der Raumluft wirkt leicht ermüdend. Der Mensch nimmt das aber nicht direkt wahr und gewöhnt sich an den Effekt. Besonders im Winter wird dann gar nicht oder nur zu kurz gelüftet.“ Abhilfe schaffen könne ein CO₂-Messgerät, das anhand einer Kennzahl anzeigt, wann es Zeit zum Lüften ist. „Zumindest diese Geräte sollten, zusammen mit den verschiedensten Möglichkeiten der Wohnraumlüftung, längst Standard sein“, sagt Radl. Er ist Botschafter der „IGÖ“ (Initiative Gesundes Österreich), die sich für saubere Luft in Innenräumen, vor allem in Schulen und Kindergärten einsetzt. „Es wird Zeit, dass gesetzliche Vorgaben geschaffen werden“, sagt Radl. Der Experte stellte neben dem CO₂-Messgerät auch noch Techniken wie Abluftventilation, Luftfilter und kontrollierte Wohnraumlüftung vor.

