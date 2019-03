Reisen und dabei an die Umwelt denken, das klingt gut und ist wichtig, dennoch wirft es viele Fragen nach dem richtigen Weg auf. Wie es gehen könnte, darüber referieren zwei Reise-Expertinnen im Rahmen des Trendforums am FH-Campus in Wieselburg am Freitag, 22. März, ab 18 Uhr.

Karmen Mentil, selbständige Unternehmensberaterin und seit 2006 Geschäftsführerin des Vereins „Alpine Pearls“ spricht über ihre Erfahrungen zum Thema „Nachhaltig reisen“ mit Schwerpunkt im alpinen Raum und gibt dabei Einblicke in ihre Arbeit für „Alpine Pearls“.

Übrigens ist Karmen Mentil mit „Alpine Pearls“ aktuelle Auftraggeberin für ein Unternehmensprojekt im Bachelor-Studiengang „Produktmarketing & Projektmanagement“. Marion Vicenta Payr ist Reisefotografin und Bloggerin. Sie beschäftigt sich unter anderem mit aktuellen Reisetrends in den sozialen Medien und vor allem mit der Frage „Wie wichtig ist Nachhaltigkeit bei diesen Trends?“.

Der Eintritt zum Trendforum am 22. März ist frei. Beginn ist um 18 Uhr. Anmeldung erbeten unter greenect@amu.at oder 07416/53000-290.