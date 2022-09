Zweitbester Verkaufslehrling Niederösterreichs aus Randegg

Werbung Schule & Beruf Messe Anzeige Ein Wochenende für deine Zukunft!

Silber ging an Dominik Weiß aus Randegg vom Lehrbetrieb Steinecker Moden GmbH in Randegg mit einem Preisgeld von 700 Euro, Bronze und ein Preisgeld von 300 Euro an Feng Yaoxing aus Amstetten vom Lehrbetrieb XXXLutz KG in Amstetten. Modre und Weiß werden Niederösterreich nun auch beim Bundeslehrlingswettbewerb am 12. Oktober in Salzburg vertreten.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.