„Steinakirchen aktiv“: Bereit für die nächste Periode

Der Dorferneuerungsverein „Steinakirchen aktiv“ ist bereit für die nächste Arbeitsperiode. In der Vorwoche fand im neu gestalteten Seminarraum „Sonnwendkreis“ im Alten Rathaus die Generalversammlung statt. In einer umfangreichen Fotopräsentation gab Dorferneuerungsobfrau Elisabeth Kellnreiter den Anwesenden einen Überblick über die Funktionsperiode 2019 bis 2022 mit den zahlreichen Aktivitäten des Vereins. Der offene Bücherschrank, der seit September 2021 in Betrieb ist, sei neben den schon traditionellen Veranstaltungen ein hervorragend gelungenes Projekt der vergangenen Jahre.

Vor den Neuwahlen bedankte sich Kellnreiter besonders beim ausscheidenden Vorstandsmitglied Johann Schagerl für dessen langjährige Mitarbeit im Vorstand und die gute Zusammenarbeit in seiner aktiven Zeit als Bürgermeister.

Die Neuwahl ergab folgendes Ergebnis: Obfrau bleibt Elisabeth Kellnreiter, ihre Stellvertreterin ist Ramona Reich. Kassierin ist Elisabeth Pohl (Stellvertreter Martin Vorlaufer), Schriftführerin ist Sandra Distelberger. Weitere Vorstandsmitglieder sind Johann Buchebner, Markus Eder und Klaudia Picker. Alexandra Gallenbacher und Johann Hauer agieren als Kassaprüfer.

Schon am 31. Dezember gibt es nach zweijähriger, Corona-bedingter Pause den Silvesterpfad zum Sonnwendkreis. Die Sonnwendhütte ist von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.