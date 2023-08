Fetziges Berglandfest in Gresten

Mit der Tiroler Gruppe „Die Fetzig’n“ setzte die Landjugend von Gresten am Sonntagabend den angekündigten Schlusspunkt für ihr inzwischen dreitägiges Berglandfest beim Bauernhof Gseng der Familie Josef und Andrea Rumpl. Schon am Freitag waren die „Berg Disco" und am Samstag die „Dirndl Rocker“ live an der Reihe.

Der Sonntag begann mit einer Bergmesse bei der Bauernkapelle, wo Pfarrer Franz Sinhuber unter anderem auch die Not und das Elend in unseren Tagen ansprach und um tätige Nächstenliebe bat. Nach dem Messbesuch stand ein flotter Frühschoppen der Grestner Ortskapelle unter Kapellmeisterin Maria Fuchsluger auf dem Programm, das Christian Hinterleitner mit Wortmeldungen passend „würzte“. Volkstanzvorführungen, lustige Spiele für Kinder und die musikalischen Darbietungen der „Ötscherland Buam“, der fünf strammen Burschen mit Boss Markus Heigl (Harmonika) und der Sängerin, Musikerin und Lehrerin Eva Stubenvoll, sorgte am Nachmittag für beste Stimmung, bevor das bereits angekündigte „fetzige“ Ende begann.

Die bodenständigen „Ötscherland Buam“ wussten, was an einem sonnigen Nachmittag am Hof Gseng erwartet wurde, nämlich Stimmung pur. Foto: Hans Karner