Scheibbser Senioren in der Südsteiermark unterwegs

Die Reise führte über Eisenerz nach Graz (Stadtführung), bevor es am Nachmittag weiter nach Großklein ins einzigartig gelegene Hotel Kreuzberghof ging. Am nächsten Tag stand eine tolle Führung in der Ölmühle Hartlieb am Programm. Danach ging es bei bestem Wetter in die Südsteirischen Weinstraßen, wo die Seniorengruppe von Buslenker Peter Jagetsberger viel erfuhren und einige hervorragende Aussichtspunkte und Sehenswürdigkeiten besuchten. Am Abend gab es im Weingut Wechtitsch, das neben dem Hotel liegt, einen unvergesslichen Musikabend.

Die Heimreise wurde über Stainz nach Bernbach (Hundertwasserkirche) angetreten, bevor es zum letzten Höhepunkt der Reise zum hervorragenden Mittagessen im Gasthaus Schneiderwirt (Voitsberg), ins „Kern Buam“-Museum und zum Livekonzert mit dem Schneiderwirt Trio ging.