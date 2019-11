Gartenhütte in Neustift in Flammen .

Zu einem nächtlichen Brandeinsatz wurden in der Nacht auf Montag um 1 Uhr die Feuerwehren St. Anton, Scheins und Neustift nach Neustift alarmiert: In einer Gartenhütte in Einsatzgebiet von Neustift war ein Feuer ausgebrochen.