Bründler FF-Fest: Schweighofer Halle bot besten Schutz

Vollbild

FB

Beim Seniorennachmittag, von links: Bürgermeister Alois Mellmer, Seniorenbund-Obfrau Margarete Schachinger, Obfrau-Stellvertreter Bert Winter, Maria Fragner, Bürgermeister a.D. Stefan Schuster, FF-Kommandant Anton Steinhammer und Gemeindeamtsleiter Sepp Gamsjäger. Lisa Emsenhuber aus Texing feierte am FF-Fest in Bründl ihren Polterer. Melanie Zierfuß, Karin Zierfuß und Birgit Pöchacker - drei Edlseer-Fans aus Purgstall. Caroline und Stefanie Jaggesberger beim Edlseer-Konzert. Die Edlseer sorgten für Stimmung. "Die Edlseer" (vorne) mit Franz Möser, Stefan Hueber, Silvia Schweighofer, Thomas Scharner, Stefan Schuster, Anton Gassner, Stefan Schweighofer, Gerhard Teufl, Alois Mellmer, Manfred Wurzenberger und FF-Kommandant Manfred Prankl. Peter Riegler, Gerhard Winter und Thomas Scharner sorgten für die Sicherheit am Fest. Andreas Prankl, Wolfgang Lugbauer, Alexander Heindl und Veronika Prankl machten sich am FF-Fest in Bründl einige schöne Stunden. Erich und Isabella Schagerl von der Fleischerei Schagerl, die auch die Bratwürstl und Koteletts für das Fest geliefert hatten, feiern mit Helmuth Ziegler an der Seidlbar. Die beiden Bründler Wirte Thomas Scharner und Stefan Hueber ließen sich das Fest nicht entgehen. Engelbert Fahrngruber machte es sichtlich Spaß, die Gäste mit gutem Essen zu versorgen. Ein Teil des fleißigen Küchenteams, von links: Sissi Prankl, Julia Jagetsberger, Christiane Winter, Monika Fahrngruber, Doris Kasser und Claudia Fallmann. Die Schliefauer Buam - Ernst Riegler, Hans Wagner und Erich Hirner - sorgten beim Seniorennachmittag für Stimmung. Frieda Wurzenberger, Pauli Fuchs sowie Frieda und Franz Schagerl am Seniorennachmittag.

1 /27