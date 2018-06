Ein glückliches Ende — trotz Schreckens zu Beginn des Rennwochenendes. Dies trifft bei Günther Denk zu. Der Kilber knallte beim ersten Trainingslauf des Drift-Europameisterschaftsrennens in Elsass (Frankreich) mit seinem Boliden in eine Betonwand. Daraus resultierten Probleme mit dem neu aufgebauten Motor. Nach einem zusätzlichen Motorölwechsel folgte in der Qualifikation der nächste Rückschlag: Platz 18. „Ich habe mich nicht wohl gefühlt im Auto. Auf dieser Strecke löst du den Drift bei 170 km/h aus. Da muss alles passen“, erklärte Günther Denk.

Somit stand eine Nachtschicht in der Werkstatt an. Diese zahlte sich dann am Renntag auf dem Circuit de l‘Anneau du Rhin aus. Die ersten beiden Duelle gingen klar an den Kilber. Und die Erfolgsserie ging weiter bis ins Finale, wo er auf den Polen Sebastian Matuszweski traf. Nach dem ersten Lauf lag Denk bereits mit 2:8 zurück. Zwar legte er im zweiten Druchgang eine herausragende Leistung ab, dennoch sprang am Ende der zweite Rang heraus. „Normalerweise sage ich, als Zweiter bist der erste Verlierer. Aber dieses Mal ist es anders. Dass ich am Stockerl stehen darf, ist für mein Team und mich ein großartiger Erfolg.

Sein Bruder Markus Denk war in seiner Klasse bester Österreicher im Qualifying. Doch bei den Duellen zahlte er Lehrgeld und kam auf Rang neun.