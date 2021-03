Über 6.000 Besucher lockt alljährlich das Festival „hiesige & dosige“ von halle2 in den Wieselburger Stadtpark und verbindet dabei Welten (im Bild die Musiker der Gruppe Mokoomba aus Simbabwe bei ihrem Auftritt 2018). Im Jahr 2019 gab es das 20-jährige Jubiläum und zugleich das vorerst letzte Weltmusikfestival in Wieselburg. Auch heuer droht eine Absage. Halle2 will aber eine Alternativ-Veranstaltung machen. Foto: Karin Heigl/NÖN-Archiv

