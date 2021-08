Um sich ein Bild davon zu machen, wie die im Landtag beschlossenen Mittel vor Ort eingesetzt werden, waren die Ausflugsziele des „Landtag am Land“ das „Haus der Wildnis“ in Dürrenstein-Lassingtal und der WasserCluster in Lunz am See. „Der WasserCluster Lunz zeigt die Vielfalt der Forschungseinrichtungen in Niederösterreich. Diese arbeiten zwar oftmals von einem Großteil der Bevölkerung unbeachtet, aber die Erkenntnisse sind beispielsweise für die Renaturierung von Flüssen oder Bächen – und damit auch für den Hochwasserschutz – von großer Bedeutung“, so Landtagspräsident Wilfing. „Gerade in einer Zeit, in der oftmals sorglos mit dem Lebensraum umgegangen wird, ist diese Bewusstseinsbildung wichtig. Nur so können wir den kommenden Generationen eine lebenswerte Umgebung erhalten und weitergeben“, erklärt der Landtagspräsident.